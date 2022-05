Chefferie du Parti conservateur fédéral : la fracture du passé ressurgit en Alberta

Les six aspirants chefs du Parti conservateur du Canada s’affronteront dans un premier débat officiel ce soir à Edmonton, une semaine après un premier échange acrimonieux à Ottawa . Alors que les membres s’interrogent sur la direction que doit prendre le parti, nulle part ce dilemme n'est aussi présent qu’en Alberta, terre conservatrice par excellence.

L’organisatrice politique Sarah Biggs a rarement vu la base conservatrice albertaine aussi divisée. C’est dur de dire vers quel chemin le parti se dirige. En Alberta, la fracture ressemble de plus en plus à celle du Parti réformiste et du Parti progressiste-conservateur des années 1990, début 2000 , estime-t-elle.

Elle voit deux camps se dessiner : Leslyn Lewis, Roman Baber et Pierre Poilievre incarnent les nouveaux réformistes , tandis que Scott Aitchison, Jean Charest et Patrick Brown représentent la vieille garde conservatrice. Les deux camps luttent à leur manière pour faire valoir leur plan pour l’avenir du parti : élargir la grande tente conservatrice ou se replier sur les valeurs centrales du parti.

Le député de Carleton, Pierre Poilievre, vu par plusieurs comme le meneur de la course, semble prendre la deuxième voie, mais en parlant de thèmes larges, comme l’inflation et l’abordabilité du logement. Son discours a attiré Taleesha Thorogood, une jeune Calgarienne travaillant dans le domaine des relations gouvernementales.

Celle-ci croit que Pierre Poilievre incarne les vraies valeurs conservatrices , soit un gouvernement de petite taille et un accent mis sur la famille et les choix individuels.

Je crois que les Albertains, et les Canadiens plus généralement, sont à la recherche d’un chef authentique qui sera honnête à propos de ses valeurs durant toute la course à la chefferie, mais aussi lors de l’élection générale. Je crois que c’est primordial de bâtir cette confiance au sein de l’électorat , affirme celle qui a décidé de devenir bénévole pour le candidat.

Le spectre du chef précédent, Erin O’Toole, a laissé sa marque dans l’esprit de plusieurs, lui qui a été accusé de se présenter comme un vrai bleu , pour ensuite afficher un visage modéré dans l’élection fédérale de l’automne dernier.

Erin O'Toole s'est fait montrer la porte par les membres de son caucus, en février 2022. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

« Nous ne gagnons jamais lorsque nous prétendons être ce que nous ne sommes pas. » — Une citation de Taleesha Thorogood

Elle croit par ailleurs que si l’entente entre le néo-démocrates et les libéraux tient la route pour quatre ans, les Canadiens auront soif de changement à la prochaine élection en 2025, ce qui devrait favoriser les conservateurs. C’est la meilleure occasion que nous ayons , croit-elle.

Tous ne croient pas que ce pari donnera les résultats escomptés. Je suis pas mal inquiet de candidats comme M. Poilievre, de ses idées, de la façon dont il parle. Ce n’est pas constructif, c’est très divisant. Si lui gagne, il va attirer le parti plus à la droite , estime pour sa part Adam Brown, un jeune progressiste-conservateur francophone.

Jean Charest et Pierre Poilievre ne se sont pas serré la main lors du débat du 5 mai 2022, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Selon lui, Pierre Poilievre insuffle dans la course une polarisation dont le parti n’a pas besoin.

Je m'inquiète qu'il amène des éléments de la politique américaine, des théories du complot, des attaques sur les institutions comme la Banque du Canada , ajoute Adam Brown.

Je suis beaucoup plus inspiré par des gens comme Jean Charest, qui amènent beaucoup d’expérience. Il s’est beaucoup battu pour l’unité du pays dans le passé, quand j’étais jeune ou même avant que je sois né , explique le jeune homme de 25 ans.

Les candidats de l’ombre auront un impact important

Dans une course à la chefferie qui sera déterminée par scrutin préférentiel, les deuxième et troisième choix des électeurs sont tout aussi importants. Leslyn Lewis, candidate de l’aide conservatrice sociale et religieuse en 2019, a causé la surprise en terminant troisième.

Tunde Obasan s’est donné comme mission de la faire connaître dans la région d’Edmonton, où il s’est présenté à plusieurs reprises comme candidat conservateur provincial et fédéral ces dernières années.

Leslyn Lewis participe à sa deuxième course à la chefferie conservatrice en deux ans. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Elle se définit comme conservatrice sociale et moi aussi, affirme-t-il d’emblée. Ce que j’aime de Leslyn Lewis, c’est que peu importe quel type de conservateur vous êtes, elle est capable de vous représenter, même si vous êtes en désaccord. Elle cherche les terrains d’entente et de collaboration pour nous unir.

« C’est une femme capable de diriger notre pays. » — Une citation de Tunde Obasan, partisan de Leslyn Lewis

Tunde Obasan ne croit pas que la position antiavortement de sa candidate favorite nuise à son parti si elle devient cheffe. La majorité des Canadiens se concentrent sur des enjeux plus importants, comme l’unité du pays. Je ne crois pas que cela va nous nuire, car même des pro-choix votent pour elle. Elle n’impose pas ses croyances, elle respecte celles des autres. Elle est prête à travailler avec tout le monde , ajoute-t-il.

Taleesha Thorogood croit par ailleurs que les partisans de Leslyn Lewis choisiront Pierre Poilievre comme deuxième ou troisième choix, ce qui l'avantagerait dans des tours subséquents. Lors de la dernière campagne, ses votes sont allés au candidat qui se présentait comme le vrai conservateur [Erin O'Toole] et ils ne voulaient pas choisir Peter MacKay comme deuxième choix , explique-t-elle.

La course à la direction du Parti conservateur du Canada ne fait que commencer que, déjà, elle promet des débats enflammés. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les variables sont donc nombreuses dans cette course à six, qui laissera certainement un ou plusieurs camps mécontents. Tous mettent l’accent sur l’importance d’unir le parti à la suite de cette course à la chefferie. Le défi semble toutefois immense, selon Adam Brown.

Je pense que le Parti conservateur est à une place unique où son futur m'inquiète, avoue le jeune homme. La difficulté pour ce parti sera de trouver un candidat qui ne satisfera pas seulement les membres, mais aussi tous les électeurs.

Les Canadiens ont jusqu'au 3 juin pour devenir membres du Parti conservateur du Canada, afin d'être admissibles pour voter dans la course à la chefferie le 10 septembre.