Augmentation des cas d’influenza à Québec

Alors que les consultations pour l’influenza sont normalement à leur maximum en janvier et février, voilà que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale note plus de cas en ce moment qu’au début de l’année.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux enregistre cinq fois plus de consultations ces temps-ci pour des symptômes d'influenza qu'il y en avait en janvier. Une situation inédite précise l’adjoint médical au directeur de santé publique au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Jacques Girard.

On vit actuellement avec ce qu’on appelle une situation de haute pression sur notre système hospitalier , rapporte le Dr Girard soulignant que la COVID-19, l’influenza et les autres virus présents en ce moment sont à blâmer pour la situation.

« Il faut soulager la pression sur les services d'urgence actuellement. » — Une citation de Jacques Girard, adjoint médical au directeur de santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nombre et proportion de départs de l'urgence avec diagnostic d'influenza dans la Capitale-Nationale. Photo : Infocentre de santé publique du Québec

Éviter les urgences

Le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec demande aux parents de ne pas se précipiter à l’urgence si leur enfant présente des symptômes grippaux. Il suggère de consulter d’abord le guide d’autodiagnostic  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement du Québec ou de contacter la ligne téléphonique Info-santé.

La pédiatre Josée Anne Gagnon souligne d’ailleurs que la majorité des parents qui se présentent à l’urgence avec leur enfant grippé sont renvoyés à la maison une fois rassurés.

Les parents d'enfants de 4 ans et plus pourraient par exemple, lorsque l'enfant a un bon état général, attendre avant de consulter de voir si la fièvre va persister. En moyenne, on va dire de consulter quand ça fait plus de 4 jours.

Le pic de cette vague tardive d'influenza n'est pas encore atteint. Le virus en aurait encore pour quelques semaines. La pédiatre Gagnon croit que les températures clémentes des prochains jours pourraient aider à aplatir la courbe.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc