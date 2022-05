Sols contaminés : le ministère de l’Environnement n’a toujours pas commencé d’étude

Le ministère de l’Environnement n’a toujours pas commencé l’analyse ni la réhabilitation des sols contaminés par des métaux lourds à Rouyn-Noranda, près d’un an et demi après la publication d’un rapport de la Direction de la santé publique (DSPu) qui recommandait de réhabiliter les terrains résidentiels qui dépassent les seuils établis par le ministère en ce qui concerne les concentrations d’arsenic, de plomb et de cadmium.

En novembre 2020, la DSPuDirection de la santé publique avait publié un rapport avec les résultats d’une étude d’analyse de sols à Rouyn-Noranda. On y apprenait que 23 % des terrains résidentiels échantillonnés dépassaient les concentrations limites en arsenic, cadmium et plomb, seuils fixés par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

La plupart des terrains résidentiels les plus contaminés se situent dans le secteur urbain de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada

Dans ce même rapport, la DSPuDirection de la santé publique a recommandé au ministère de l’Environnement de poursuivre la caractérisation des sols pour mieux connaître l’étendue de la contamination. On recommandait aussi la réhabilitation des terrains résidentiels dont les sols dépassent l’un des seuils.

Par contre, le ministère de l’Environnement n’a entamé aucune étude jusqu'à maintenant.

Dans une réponse écrite à la suite d’une demande d’accès à l’information envoyée par Radio-Canada concernant l’étude des sols contaminés, le ministère affirme que :

Après vérification, nous vous informons que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande. Aucune étude n’a été entreprise suite aux recommandations de la Direction de la santé publique.

Le ministre Benoit Charette avait pourtant affirmé, en décembre 2020, que le ministère passerait à la prochaine étape au printemps 2021.

On peut lire dans le rapport : Plusieurs éléments indiquent que la contamination des terrains résidentiels du périmètre urbain de Rouyn-Noranda est vraisemblablement attribuable aux retombées atmosphériques générées depuis près d’un siècle par la Fonderie Horne.

Le Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) déplore l’absence de suivi.

Ce n'est clairement pas normal. On s'attendrait à ce qu'il y ait des suites. La Santé publique est là pour s'assurer que tout soit mis en place pour qu'il n'y ait pas de menace à la santé. Ils ont découvert qu'il y avait des risques en lien avec les sols contaminés. Alors il faut aller plus loin. On s'attend à ce que le ministère de l'Environnement fasse sa job , indique Nicole Desgagnés, membre du Comité ARET.

Nicole Desgagnés, membre du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET). Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Elle rapporte que les citoyens sont inquiets, dont plusieurs parents qui savent que leurs enfants jouent sur des terrains parfois contaminés.

On ne peut pas les empêcher de jouer dans le sable. C’est sûr qu’on peut faire des choses de base : lavage de mains, dépoussiérage, tout ça, mais il reste que ce sont des enfants qui jouent avec leur petite pelle et leur camion et qui sont dans le sable, souligne Nicole Desgagnés. C'est important qu’on limite au minimum tous ces produits toxiques dans notre environnement.

Une demande d’entrevue a été formulée auprès de la DSPuDirection de la santé publique , mais on nous a redirigés vers le comité interministériel responsable du dossier de l’arsenic à Rouyn-Noranda.

Dans une réponse envoyée par courriel le 27 avril, le département des communications de la DSPuDirection de la santé publique indique que d’importantes discussions sont en cours avec le MELCC concernant le suivi des recommandations issues des divers rapports émis par la DSPuDirection de la santé publique . De plus, une rencontre du comité consultatif de suivi de l’étude de biosurveillance aura lieu au cours des deux prochaines semaines.

Au moment de publier cet article, le ministère de l'Environnement indiquait que notre demande d'entrevue sur ce dossier était toujours en traitement.