Le Musée régional de Rimouski lance la programmation pour son 50e anniversaire

Dès le 22 juin, une exposition anniversaire donnera le coup d’envoi de 18 mois de festivités. Dialogues dans le temps retracera l’histoire du Musée régional de Rimouski à travers des archives vidéo, des textes et des entrevues.

Le grand objectif de l’exposition, c’est de démystifier le musée , résume la directrice générale du musée, Daisy Boustany.

Il y a plein de volets inédits qu’on connaît moins. Par exemple, la collection du musée, la grande bibliothèque d’art (...). On invite aussi six anciens conservateurs et directeurs qui vont venir contribuer à l’exposition en choisissant chacun une œuvre qui reflètent l'évolution de la collection du musée , détaille la directrice de l'institution.

« L’objectif du cinquantième, c’est de permettre à la population de se réapproprier ce musée de replonger dans ces 50 ans d'histoire, de démystifier ce qui se passe dans ce lieu-là, mais aussi contribuer avec nous à se projeter dans l’avenir. » — Une citation de Daisy Boustany, directrice générale du Musée régional de Rimouski

Le Musée régional de Rimouski célèbrera 50 ans d’activités le 24 ­juin 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

À la fin de l'été, une grande veillée festive, et gratuite, est aussi organisée le vendredi 26 août, avec, au programme, spectacle musical et visites guidées des expositions.

Tout le reste de l’année, une série de causerie permettra de découvrir des facettes inédites du musée, mais aussi du lieu qui l'abrite, grâce à un partenariat avec la Société rimouskoise du patrimoine et la Bibliothèque et archives nationale du Québec (BANQ).

L'illustration produite pour l’occasion est signée par l'illustrateur Sébastien Thibault.

L'illustration anniversaire est signée par l'illustrateur Sébastien Thibault. Photo : Sébastien Thibault

L'artiste, originaire de la région, œuvre collabore régulièrement avec des clients comme The New York Times, The Washington Post et The Guardian, en plus de participer à des projets québécois pour L’actualité et Urbania.

Une institution au cœur de l'identité rimouskoise

Pour le maire de Rimouski, Guy Caron, le musée régional est une institution qui fait partie de l'identité de la ville.

Même après 50 ans, l’équipe du musée réussit toujours à se renouveler et à se réinventer. Avec les projets de revitalisation du centre-ville qui se dessinent dans les prochains mois et les prochaines années, nous avons besoin d'organismes comme le musée qui contribuent grandement à l’identité au cœur de la ville , estime l'élu.

« Le musée, c’est un symbole de longévité, un symbole de passion et un symbole de rayonnement pour la culture d’ici. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

La programmation du Musée soulignera non seulement le demi-siècle de l'institution muséale, mais aussi les 200 ans du bâtiment. Un bâtiment qui a été épargné par le grand feu de Rimouski , rappelle Jean-François Parent, le vice-président du conseil d'administration du musée.

Pour tous les Rimouskois, avoir une institution qui fait vivre ce bâtiment historique et symbolique en plein centre-ville, qui anime les esprits par des expositions de qualité et des sujets d’actualité, c’est un héritage qu’il faut chérir, s’approprier et préserver , assure-t-il.

M. Parent rappelle que c'est en 1970 que l'initiative d'un musée pour la région a germé dans les esprits d'un groupe appelé les compagnons de l'art .

C’est en 1972, après des mois de travail, c’est toujours comme ça dans le milieu de la culture, ils ont pu faire en sorte que ce musée ouvre ses portes, dans ce bâtiment, qui a une longue histoire [...] qui a abrité un séminaire, un couvent, une école primaire , contextualise Jean-François Parent.