Le public peut boire de l’alcool dans six parcs de Calgary

Un projet pilote lancé en 2021 qui permet aux Calgariens de boire de l’alcool dans certains parcs municipaux est de retour depuis mardi dans six parcs.

Le public doit réserver une table de pique-nique et la consommation d'alcool est autorisée entre 11 h et 21 h. Les sites sont éloignés des terrains de jeux, et les réservations se font par tranches de deux heures.

Vous pouvez aménager un espace, faire un bon pique-nique avec un verre de vin, profiter de la vue avec une bière, ou encore jouer une partie de pétanque avec vos voisins , a expliqué Laura Smith, l’une des responsables d'équipe de Parcs Calgary.

80 tables

Le programme pilote lancé l'été dernier a généré plus de 1500 réservations, indique la Ville de Calgary, ajoutant que plus de 80 tables de pique-nique de quartier peuvent désormais être réservées.

Des tables de pique-nique individuelles supplémentaires ont été ajoutées cette année dans les zones à haute densité où peu de résidents possèdent une cour privée pour se réunir avec la famille ou entre amis.

Des panneaux indiquent au public les endroits où il est permis de boire.

Selon la Ville, ce programme permet aux personnes qui résident dans des zones de forte densité, où peu disposent d'une cour privée, de socialiser (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Les six parcs concernés cette année sont :

Parc Barb Scott

Parc Buckmaster

Parc Lindsay

Zone sans laisse de Southview

Parc Tomkins

Parc Baker Ouest

Edmonton a lancé un programme similaire l'année dernière. La Ville a annoncé fin avril qu’elle allait renouveler l’expérience cette année.

Avec les informations de La Presse canadienne