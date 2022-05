Tramway : des commerçants se mobilisent contre la rue partagée

En ayant des piétons qui vont circuler en même temps que les cyclistes et les automobilistes au même niveau, dans la même voie, on pense que ça va être dangereux parce que c’est déjà difficile en ce moment , affirme le propriétaire du restaurant La Scala, Marc-Antoine Munoz.

On a déjà eu connaissance de piétons qui se sont fait frapper par des miroirs [de bus] du RTC, des choses comme ça qui se sont produites. La circulation n’est déjà pas évidente. Si on rapetisse encore, on pense que ça va être dangereux et inefficace , ajoute le restaurateur, dont l’établissement est situé sur le boulevard René-Lévesque.

Accompagné de collègues commerçants, le restaurateur Marc-Antoine Munoz a rencontré les médias mardi afin d’exprimer ses réserves vis-à-vis du concept de la rue partagée le long du tramway. Photo : Radio-Canada

C’est sur cette artère, entre les avenues de Bourlamaque et de Salaberry, que la Ville de Québec souhaite aménager une voie partagée le long du tramway. Ce dernier circulerait au centre de la chaussée avec, de part et d'autre, des voies où cohabiteraient piétons, cyclistes et automobilistes.

Déviation

Une partie de la circulation sera détournée au nord, sur le chemin Sainte-Foy, et au sud, sur la Grande Allée. Marc-Antoine Munoz ne croit pas que ces deux artères pourront absorber tout le trafic arrivant du boulevard René-Lévesque, une des principales voies d’accès au centre-ville de Québec.

La rue partagée serait aménagée sur la portion du boulevard René-Lévesque située entre les avenues de Bourlamaque et de Salaberry. Photo : Ville de Québec

Le chemin Sainte-Foy, ce n’est pas assez large. La Grande Allée, c’est déjà piéton en plein milieu, à peu près. La circulation se fait mal , se plaint l’homme d’affaires.

« Je ne suis pas contre une rue piétonne, c’est super l’fun [...] mais il faut que ce soit fonctionnel pour tout le monde, pas juste pour les gens qui veulent prendre le tramway. » — Une citation de Marc-André Munoz, propriétaire, restaurant La Scala

Selon M. Munoz, une trentaine de commerçants de la SDCSociété de développement commercial Montcalm s’opposent à la rue partagée. En plus des impacts appréhendés sur la fluidité de la circulation et la sécurité, ils craignent de voir leur chiffre d’affaires reculer si le secteur devient moins attrayant pour la clientèle.

Le chef propriétaire du Bistro B, François Blais, fait partie du nombre. Il soutient que si l'expérience de la rue partagée est un échec, ce sont les commerçants de l'avenue Cartier et du secteur qui en paieront le prix.

On a des doutes

Mon restaurant, c’est mon gagne-pain. Est-ce que mon inquiétude est trop grande? Je ne pense pas. Peut-être que la Ville a raison, peut-être que Marchand a raison, peut-être que Labeaume avait raison. Peut-être que ça va amener plein de monde dans le quartier. À ce moment-là, savez-vous quoi? Appelez-moi, je vais m’excuser. Ça va me faire plaisir de dire que je me suis trompé, mais on a des doutes quand même , confie le restaurateur.

Le chef propriétaire du Bistro B, François Blais, craint que la rue partagée lui fasse perdre des clients. Photo : Radio-Canada

Les commerçants opposés à la rue partagée s’interrogent également sur ce qu'il adviendra du déneigement, une fois le tramway en fonction.

Ça va être l'enfer

Bruno Drouin, l’un des copropriétaires de l'épicerie Provision, sur l’avenue Cartier, peine à voir comment l’accès aux commerces, déjà pénible lors des bordées de neige importantes, sera facilitée par l’avènement du tramway et de la rue partagée.

On a de la misère à habiter [l’avenue] Cartier. Le quartier a été mal déneigé toute l’année. Alors, je ne peux pas voir [comment ils vont faire] , indique M. Drouin. Ça va être l’enfer. Je peux vous dire, là, ce n’est pas agréable. Je ne partirai pas pour venir m’acheter un steak ici en plein hiver, quand il y a une tempête de neige.

La Ville de Québec affirme être sensible aux préoccupations des commerçants. Elle les invite à venir poser des questions lors des prochaines rencontres de consultations.

Avec des informations d’Olivier Lemieux