Une suite à Dirty Dancing teintée de rock et de hip-hop

La suite officielle du drame romantique à succès Danse lascive (Dirty Dancing) marquera le retour de Jennifer Grey dans le rôle de « Bébé », et proposera une bande-son alliant des chansons phares du film original à des morceaux de rock et de hip-hop.

Annoncée une première fois en 2020, la production de la suite s’est formellement mise en branle cette semaine, avec l’embauche d’un réalisateur. Jonathan Levine, spécialisé dans des comédies de mœurs et de genre comme 50/50 ou Zombie malgré lui, remplacera le regretté Emile Ardolino, qui avait réalisé Danse lascive en 1987.

Le tournage commencera vers la fin de l’année, pour une sortie en salle prévue en 2024.

À noter qu’un film intitulé Danse lascive 2 : les nuits de la Havane est sorti en 2004, mais il n’est pas considéré comme la suite du film original. Il s’agit plutôt d’un antépisode dans lequel Patrick Swayze fait une brève apparition dans le rôle d’un professeur de danse.

L’acteur mort en 2009 a non seulement interprété la covedette de Danse lascive, Johnny Castle, mais a aussi écrit et chanté l’une des chansons les plus célèbres du film, She's Like the Wind. Cette balade sera fort probablement réintégrée dans la suite, selon le site Deadline.

La production compte piger amplement dans la bande originale de Danse lascive, l’un des albums les plus vendus de tous les temps. Le nouveau film inclura aussi des chansons des rockeuses Alanis Morissette et Liz Phair, ainsi que des pièces de hip-hop des années 1990.

Un récit empreint de nostalgie

Jennifer Grey lors d'un gala à Los Angeles en octobre 2021 Photo : Getty Images / Amy Sussman

L’intrigue de la suite – pour l’instant simplement intitulée Dirty Dancing – se déroulera à nouveau dans les montagnes Catskill, dans l’État de New York, où Frédérique Bébé Houseman avait découvert l’amour et les joies de la danse une trentaine d’années plus tôt, durant l’été 1963.

Dans ce camp de vacances huppé, Bébé sera témoin d’une romance qui lui rappelle sa jeunesse. Le film misera sur une distribution combinant des nouveaux visages et des acteurs et actrices de renom, toujours selon Deadline.

La production promet aussi que la présence de Patrick Swayze se fera sentir, mais ne s’avance pas sur les moyens qu’elle entend employer pour le faire.

Danse lascive est plus qu’un film, c'est une pierre angulaire culturelle qui constitue un rite de passage encore de nos jours , a déclaré en entrevue à Deadline Erin Westerman, l’une des productrices du nouveau Dirty Dancing.