Le PLQ aimerait que le Québec accueille 70 000 immigrants par année

C'est la cheffe libérale Dominique Anglade qui a ouvert le bal mardi matin en proposant en point de presse qu'au moins 70 000 immigrants soient admis chaque année afin, dit-elle, de contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Selon sa réflexion, cette cible ne serait pas si différente que celle que s'est fixée pour 2022 le gouvernement du Québec, qui a prévu accueillir entre 49 500 et 52 500 immigrants cette année, en plus d'un « rééquilibrage » de 18 000 immigrants rendu nécessaire par la pandémie de COVID-19.

Cette année seulement, le Québec, au total, va accueillir – ça, c'est la politique de François Legault – 70 000 personnes , a-t-elle souligné, et ce seuil devrait servir de base à une conversation impliquant l'ensemble des régions du Québec , a-t-elle ajouté.

C'est ça, la Charte des régions qu'on a mise de l'avant , a-t-elle expliqué, en référence au document d'une trentaine de pages dévoilé le mois dernier à Trois-Rivières. [C'est] pour travailler avec les régions, pour faire en sorte qu'elles voient non seulement la nécessité des besoins de main-d'oeuvre, mais également la capacité d'accueil.

Une suggestion irresponsable , selon François Legault

La proposition libérale a donné lieu à de vifs échanges en après-midi au Salon bleu, où la cheffe libérale s'est butée à une fin de non-recevoir du gouvernement caquiste – qui, après son élection en 2018, avait abaissé le seuil à 40 000 immigrants, avant de le rehausser progressivement par la suite.

Le premier ministre François Legault a évoqué des questions d' intégration . Augmenter les immigrants sans se soucier de protéger le français, c'est irresponsable , a-t-il soutenu.

Selon lui, le Québec devrait notamment récupérer des pouvoirs pour la sélection des immigrants qui est faite par Ottawa . Son gouvernement insiste d'ailleurs pour renégocier l'accord de 1991 conclu avec le fédéral.

Selon le plus récent Plan d'immigration du Québec, les deux tiers des immigrants ayant obtenu leur résidence permanente en 2021 sont issus de l'immigration économique, une compétence québécoise. Les autres ont plutôt bénéficié de programmes fédéraux destinés au regroupement familial ou à l'accueil des réfugiés, par exemple.

Interrogé sur le même sujet mardi matin en point de presse, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas voulu faire de la numérologie , affirmant que sa formation politique était en train de préparer [ses] propositions pour la prochaine campagne électorale .

Cela dit, il faut selon lui parler du modèle d'immigration , dans la mesure où le Québec a vécu dans les dernières années une explosion de l'immigration temporaire .

Ce que les régions du Québec veulent, ce n'est pas des immigrants jetables et temporaires, c'est de l'immigration qui s'intègre, qui apprend le français [et] dont les enfants vont à l'école en français , a illustré le député de Gouin. Or, les gens qui sont sous l'immigration temporaire n'ont pas ces bénéfices-là , a-t-il soutenu.

Enfin, le Parti québécois, qui disait en fin de semaine vouloir un débat objectif et serein sur l'immigration, a réclamé mardi la fermeture du chemin Roxham.

La formation soutient que le gouvernement fédéral a rouvert délibérément cette voie d'entrée l'automne dernier en sachant très bien que le Québec n'a pas la capacité d'intégrer ce flot d'arrivants.

Quelque 7000 demandeurs d'asile ont transité par le chemin Roxham du 1er janvier au 31 mars derniers.

Avec les informations de Romain Schué