Dans un courriel, le cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais a précisé que le vérificateur aura pour mandat de comprendre tous les efforts déployés par le CIUSSS avant et après l’enquête du Protecteur du citoyen . Cette enquête avait révélé des « lacunes importantes » dans des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , et allait même jusqu’à décrire certaines pratiques comme s’apparentant à de la maltraitance envers les aînés .

Le vérificateur externe devra également faire la lumière sur les lacunes de communication de toute la ligne hiérarchique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS , a ajouté le cabinet.

Selon lui, le président-directeur général du CIUSSS a été averti de ce nouveau mandat mardi.

Le PDGprésident-directeur général m’a assuré que le CIUSSS était déjà très avancé dans l’implantation des sept recommandations du rapport du Protecteur du citoyen , précise l’attaché de presse de la ministre responsable des Aînés.

Vu la gravité de la situation, le Protecteur du citoyen avait formulé sept recommandations que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS s'est engagé à respecter. Il a également demandé à l’établissement de santé de fournir un bilan des actions posées et des résultats obtenus avant le 1er juillet prochain.