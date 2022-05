Meurtre d’Ophélie Martin-Cyr : un coaccusé plaide coupable

Devant le juge Carl Thibault, Francis Martel a plaidé coupable des accusations de complicité après les faits, une accusation très grave dont la peine maximale prévue au Code criminel est la prison à perpétuité.

En échange de sa reconnaissance de culpabilité, qui évite la tenue de longues et coûteuses procédures judiciaires, le ministère public a accepté de prononcer un arrêt des procédures pour l’accusation d’homicide involontaire.

Ça fait partie des négociations entre les parties , a raconté Nektarios Tzortzinas, le procureur en chef adjoint pour le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Laval.

Le juge a ensuite entériné la suggestion commune présentée par les avocats des deux parties en lui imposant une peine globale de 5 ans et 10 mois d’emprisonnement.

C'est l'aboutissement d'un long processus. Ça fait presque un an et demi qu'on a commencé à en discuter. Il fallait s'entendre sur le chef d'accusation, sur les faits... ce qui est admis et ce qui ne l'est pas. Après ça, il fallait vérifier quelles sont les sentences imposées dans des cas semblables afin de pouvoir en arriver à une suggestion. Donc oui, ça fait longtemps qu'on veut régler , a expliqué Marc Labelle, l'avocat de Francis Martel.

Incarcéré depuis le 12 octobre 2018, l'accusé de 35 ans a déjà purgé 48 mois de détention préventive.

Francis Martel est incarcéré de façon préventive depuis le 12 octobre 2018 (archives). Photo : Facebook

Il pourra donc être libéré dans 5 mois et 15 jours. Francis Martel devra ensuite se soumettre à une période de probation d’une durée de 3 ans. Il ne pourra communiquer avec quiconque impliqué de près ou de loin dans cette affaire.

Le père d’Ophélie Martin Cyr assistait au prononcé de la sentence.

Francis Martel, 35 ans, a de nombreux antécédents judiciaires, dont certains relatifs au trafic de stupéfiants.

Sa reconnaissance de culpabilité soulève une question importante dans cette affaire : acceptera-t-il maintenant de témoigner lors de l’éventuel procès du présumé meurtrier René Kègle?