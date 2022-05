Saguenay octroie le contrat pour le comité de bon voisinage à Laterrière

L’entreprise qui s’occupera du comité de bon voisinage de Laterrière est maintenant connue : il s’agit de la firme Transfert Environnement et Société.

C’est elle qui a obtenu le contrat de Saguenay à la suite d’un appel d’offres lancé à la fin du mois de mars. Il est d’une valeur de 55 000 $. L’octroi a été entériné par le comité exécutif de Saguenay mardi matin.

Selon le communiqué de la Ville, la firme aura le mandat de démarrer le comité, d’en animer les réunions et de faire les suivis nécessaires aux différentes parties impliquées.

Une première rencontre est prévue au mois de juin.

Le comité servira à établir la communication entre la Ville, les entreprises et les citoyens concernant les projets touchant le secteur du parc industriel du boulevard Talbot dans le secteur de Laterrière. Les citoyens qui y prendront part habitent dans un rayon d’environ trois kilomètres autour du site.

La création du comité avait été annoncée par la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, lors du dévoilement des priorités du nouveau comité exécutif en novembre dernier.

Initialement, la grogne était venue dans le dossier du rejet du projet de bioparc à l’ancien site d’enfouissement de Laterrière.

Depuis, le débat concernant Gazon Savard s’est ajouté. Plusieurs citoyens se plaignent des odeurs actuelles, en plus de craindre celles qui viendront avec l’ajout du compostage du contenu des bacs bruns à Saguenay qui débutera à l’automne.