Après près de 20 ans, les prix Juno de retour à Edmonton

Selon l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), le gala aura lieu à la Place Rogers. Les amoureux de la musique auront aussi droit à une semaine de festivités du 6 mars au 12 mars avec, en apothéose, la révélation des noms des artistes gagnants.

Edmonton n’avait plus accueilli la grand-messe de la musique au pays depuis 2004. Le gala avait alors été animé par la chanteuse Alanis Morissette.

Le président de l'Académie, Allan Reid, a confié, mardi à l'émission Edmonton AM de CBCCanadian Broadcasting Corporation , que cela faisait longtemps que son équipe et lui travaillaient à faire revenir les Junos dans la capitale albertaine.

« Cela fait près de six ans que nous y travaillons. Nous avons planifié avec le comité hôte local le retour des Junos à Edmonton, et nous en sommes absolument ravis. » — Une citation de Allan Reid, président de la CARAS Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Le choix s'est porté sur la métropole en raison notamment de sa scène musicale diversifiée, a expliqué Allan Reid, évoquant à ce propos le Festival folk d'Edmonton qui, à ses yeux, est l'un des meilleurs festivals de musique existants au pays .

Une manne économique

Les Junos constituent un tremplin pour des artistes locaux qui se voient ainsi offrir une chance de jouer devant des musiciens à la réputation déjà établie et aussi de se faire connaître davantage du public.

En outre, au-delà de l'aspect artistique et festif, les prix Juno contribuent à la vitalité économique de la ville hôte. Selon M. Reid, l'impact économique pour cette ville se situe généralement entre 10 et 12 millions de dollars. Donc, cela a également un avantage certain sur le plan financier , a-t-il ajouté.

Les détails concernant les billets d’entrée et les tarifs seront annoncés cet automne.

À Toronto en 2022

Les Junos 2022 auront lieu le 15 mai à Toronto. Ils seront animés par Simu Liu, l’acteur canadien d’origine chinoise qui a incarné le rôle principal dans le film de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Simu Liu est également connu grâce à la célèbre comédie Kim's Convenience.

Parmi les Edmontoniens sélectionnés pour les prix de cette année figurent Shawnee Kish, Maria Dunn, Jens Lindemann et Brett Kissel.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem