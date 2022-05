L’industrie de la crevette interpelle Québec et Ottawa

Les discussions entre propriétaires d’usines et crevettiers sur le prix au débarquement ont repris pour une deuxième semaine consécutive , sans que les parties y voient une issue. Propriétaires d’usines et crevettiers s'entendent sur une seule chose : la saison de pêche à la crevette risque d’être compromise sans une intervention politique.

Les pêcheurs, doublement pénalisés par une hausse du prix du carburant et une diminution de leurs quotas, ont besoin d’un prix qui couvre toutes leurs dépenses.

Ralenti par la pandémie et la faible reprise de la restauration, le marché international de la crevette nordique ne permettrait pas aux transformateurs d’offrir ce prix sans hypothéquer la rentabilité des usines.

Même si les échanges se poursuivent, le porte-parole des usines et le directeur général de l’Association québécoise des industriels de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, estime que l’industrie aura besoin de l’aide du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour parvenir à une entente.

Les transformateurs expliquent que le marché ne leur permet pas d'offrir un prix qui couvrira les dépenses des pêcheurs. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le constat est le même du côté des pêcheurs.

Le directeur de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément, confirme que des approches ont été effectuées auprès du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et du MPOministère des Pêches et des Océans du Canada . On est rendu au point, dit-il, où on interpelle les paliers gouvernementaux pour demander un soutien temporaire pour avoir une saison.

Selon M. Élément, au Québec, les fonctionnaires du ministère sont à l’écoute et suivent la situation de près. Les relations sont plus floues avec le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada . On n’a pas eu, dit-il, beaucoup de propositions ni de rétroaction qu’on considère comme positive pour sauver la saison.

En attendant, l’arbitrage entre les parties prévu jeudi devant la Régie des marchés agricoles a été repoussé d’un commun accord au 19 mai.

Un maire inquiet, un ministre attentiste

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, n’est pas rassuré. C’est plus de 20 entreprises qui dépendent directement et indirectement de l'industrie de la crevette dans le secteur de Rivière-au-Renard et de L'Anse-au-Griffon , dit-il. Ce sont des centaines d’emplois qui en dépendent. Ce sont des dizaines de millions de dollars dans l'économie de Gaspé, comme maire de Gaspé, ça me préoccupe énormément et je veux qu’il y ait des actions concrètes.

Le maire demande donc aux gouvernements du Québec et du Canada d’agir rapidement pour sauver la saison de la pêche à la crevette.

Daniel Côté souhaite entre autres que Pêches et Océans révise la baisse de quotas imposée cette année. Cette diminution, de 12 % cette année et de 18 % l’an prochain, va au-delà des critères normalement utilisés par Pêches et Océans pour protéger la ressource.

Le maire s’interroge aussi sur la manière dont les pêcheurs pourraient être indemnisés pour le coût du carburant. On va me dire que c'est pareil dans toute l’industrie, mais les crevettiers, c’est particulier, ils traînent de gros, de gros chaluts derrière eux, ce sont de gros consommateurs de carburant , relève le maire. M. Côté donne l'exemple du plein de carburant d'un crevettier qui coûtait l’an dernier 150 000 $ et qui coûte cette année, plus de 300 000 $.

Certains crevettiers paieront jusqu'à 300 000 $ pour faire le plein en raison de la hausse des prix. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Interpellé en fin de semaine, lors de son passage aux Îles-de-la-Madeleine, pour le début de la pêche au homard, le ministre des Pêcheries, André Lamontagne, n’a pas voulu pour le moment s’immiscer dans la négociation en cours.