COVID-19 : 6 décès supplémentaires à l’Île-du-Prince-Édouard

Trois de ces personnes étaient âgées de 60 à 79 ans et trois autres de plus de 80 ans.

La province compte 32 morts depuis le début de la pandémie, tous en 2022.

Un total de 12 personnes atteintes de la COVID-19 sont à l’hôpital en ce moment, soit une de moins que lors de la mise à jour de mardi dernier.

Six d’entre elles ont été hospitalisées à cause du virus et six sont soignées pour d’autres raisons que la COVID-19. Aucun patient n’est aux soins intensifs.

Le nombre de nouvelles infections est à la baisse à l’Île-du-Prince-Édouard.

La province recense 899 nouveaux cas de COVID-19, mardi. C’est 854 de moins que lors de la dernière mise à jour le 3 mai.

La santé publique estime que 1273 personnes sont atteintes du virus dans la province.

Au cours de la dernière semaine, la province a signalé, en moyenne, 128 nouvelles infections quotidiennes à la COVID-19.