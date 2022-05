Agression au centre-ville de Val-d’Or : la prison pour Dylan McLaren

L’homme de 36 ans avait plaidé coupable en novembre dernier à deux chefs d’accusation, voies de fait graves et voies de fait armées.

L’agression est survenue à la suite d’une dispute entre McLaren et un homme dans la quarantaine. Plusieurs coups ont été échangés par les deux hommes jusqu’à ce que l’accusé prenne le dessus et que sa victime perde conscience. Il a continué à s’acharner sur celle-ci en lui assénant plusieurs coups au visage et des coups de pied. McLaren a ensuite roulé sur l’homme ensanglanté avec sa bicyclette, avant de quitter les lieux.

La victime a été conduite à l’hôpital pour soigner de graves blessures au visage. Il a notamment dû subir une chirurgie reconstructive de l’orbite de l'œil.

Une sentence de 1010 jours de prison a été proposée par les deux procureurs et entérinée par la juge Renée Lemoine. Compte tenu du temps déjà passé en détention préventive, Dylan McLaren devra passer les 20 prochains mois derrière les barreaux.

La juge Lemoine a aussi imposé une probation de trois ans à l’accusé, période au cours de laquelle il devra poser des gestes pour surmonter ses problèmes de violence et de consommation de drogue.