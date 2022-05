L’humidité dans les champs retarde les semences de maïs et de soya

Les agriculteurs du comté d'Essex espèrent des journées chaudes et ensoleillées cette semaine afin de commencer à semer les cultures de cette année. Les champs ne sont pas encore assez secs pour permettre aux tracteurs d’y entrer pour semer du maïs ou du soya.

La température était un peu plus froide que la normale. Avec le froid et la pluie continuelle, les terrains sont trop humides. Ce n’est pas bon pour les semences , explique Charles Desmarais, agriculteur de Pointe-aux-Roches.

Si la météo demeure clémente, certains agriculteurs commenceront à semer à partir de vendredi ou samedi de cette semaine.

Le maïs, le soya et le blé d'hiver sont les principales cultures cultivées dans le comté d’Essex.

M. Desmarais exploite une superficie d'environ 600 acres.

Un autre agriculteur de la même région trouve que les prix élevés du diesel et des engrais pèsent lourd sur la production de l'ensemble des agriculteurs.

Le prix des engrais et du diesel a triplé

Les agriculteurs du comté d’Essex importent des fertilisants d’un peu partout dans le monde, notamment de Russie et d'Ukraine. Mais la guerre entre les deux pays a fortement contribué à la perturbation du marché d'approvisionnement. Les prix de certains produits n'ont cessé de grimper depuis une année.

L’an passé, on a acheté des fertilisants à 300 ou 350 $ la tonne, aujourd'hui on peut s’attendre à payer entre 900 et 1200 $, la tonne , affirme M. Desmarais.

La situation est critique, renchérit Maurice Chauvin lorsqu'on parle des engrais.

L’azote coûte habituellement dans la région entre 300 et 400 $ la tonne, aujourd'hui, elle est au-dessus de 1000 $ , explique-t-il.

Le prix du diesel a suivi la même tendance.

Selon M. Chauvin, le prix d’un litre de diesel coûtait environ 76 cents. Il revient aujourd'hui à 2,30 $ le litre.

Tout de même optimistes

Malgré les conditions météorologiques qui retardent la période de semis et une année qui s'annonce financièrement difficile, M. Chauvin reste optimiste.