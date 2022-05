Des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord inquiets pour leur saison

Des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord indiquent que la saison de pêche est plus beaucoup plus difficile qu’à l’habitude. En raison de l’augmentation de leurs frais d’exploitation, ils demandent de l’aide au gouvernement fédéral.

Le président de l’Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord, Paul Nadeau, s’inquiète pour l'avenir de l’industrie de la région.

Plusieurs facteurs ont mené à cette tempête parfaite , selon lui, avec en premier plan l’augmentation du coût de l’essence. Paul Nadeau affirme que, dans les derniers jours, le prix du diesel a atteint 2,64 $ le litre à La Tabatière sur la Basse-Côte-Nord. Pendant ce temps, il était à 2,40 $ le litre à Tête-à-la-Baleine, selon le pêcheur Victor Monger.

Si le carburant reste élevé pendant trop longtemps, c’est sûr que ça va avoir un gros impact sur nos membres d’équipage qui vont chercher à aller faire des salaires plus volumineux à l’extérieur des pêches. On va avoir des problèmes de main-d’œuvre si ça persiste , explique Victor Monger, qui pêche dans les zones 13 et 16A.

La présence de glace a aussi retardé de quatre semaines le début de la saison de pêche au crabe, affirme M. Nadeau. La réduction des quotas dans plusieurs zones et la baisse du prix à la livre offert aux pêcheurs menacent la rentabilité de cette saison de pêche, continue-t-il.

Avec ce début de saison difficile, Victor Monger espère que les quotas seront rehaussés l’année prochaine et que le prix de l’essence connaîtra une baisse.

Des solutions à explorer

L’Association espère obtenir de l’aide de Pêches et Océans Canada (MPO) et ainsi augmenter la rentabilité. Elle demande au MPOministère des Pêches et des Océans du Canada d'autoriser des transferts de quota à 100 % pour les pêcheurs de crabe qui sont sous régime de quotas individuels transférables, indique-t-elle dans un courriel.

On a demandé à Pêches et Océans de nous permettre de faire des transferts temporaires entre les entreprises de pêche qui ont des quotas [...] pour éviter d’envoyer [en mer] trop de participants pour rien, pour essayer de regrouper un certain nombre de pêcheurs sur moins d’embarcations pour diminuer les frais d’embarcation , énumère Paul Nadeau.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada confirme par courriel avoir reçu cette demande de l’Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord le vendredi 6 mai. Le dossier est présentement en cours d’analyse, selon une porte-parole.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin