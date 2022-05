Les ambulanciers de Waterloo peinent à répondre à la demande, selon leur chef

Le nombre d’appels d’urgence qui requièrent l’intervention d’ambulanciers ne cesse d’augmenter dans la région de Waterloo. Le chef des ambulanciers de la région affirme que les ambulanciers n’ont plus le temps de souffler en raison de la demande.

Le personnel est de plus en plus occupé [...] et court d'un appel à l'autre , selon le chef des services paramédicaux Steve Van Valkenburg.

Le nombre d’appels dépasse maintenant les niveaux prépandémiques, peut-on lire dans les dernières statistiques municipales.

Des ambulances ont été dépêchées pour faire 63 615 interventions en 2021. C'est une augmentation de 10 % par rapport à 2020 et de 7 % par rapport à 2019, peut-on lire dans le rapport.

Les ambulanciers paramédicaux passent également plus de temps sur la route pour répondre aux appels que par les années passées : le service avait un taux d' utilisation des unités de 42 % en 2021 - une augmentation par rapport aux 39 % de 2020, toujours selon le rapport.

Un niveau d’utilisation supérieur à 40 % est problématique , selon M. Van Valkenburg.

Celui-ci ajoute que la hausse de la demande s’explique par la croissance et le vieillissement de la population de la région.

La région métropolitaine de recensement de Kitchener-Cambridge-Waterloo est passée de 523 894 habitants en 2016 à 575 847 habitants en 2021, selon les derniers chiffres de Statistique Canada.

Au cours de la même période, la population des personnes âgées de 85 ans et plus est passée de 10 130 à 11 555.

Retour des retards

Alors que les ambulanciers paramédicaux s'efforcent de répondre au nombre croissant d'appels, ils font également face à des retards lorsqu'ils vont déposer les patients.

Le rapport montre que les délais de déchargement sont de nouveau en hausse dans la région de Waterloo. C'est le cas lorsqu'un hôpital n'a pas la capacité d'accueillir un patient et que les ambulanciers doivent attendre avec lui qu'une place se libère.

Ces retards sont un problème permanent depuis au moins 15 ans, bien qu'il y ait eu une brève baisse pendant la pandémie, a déclaré M. Van Valkenburg.

Il s'agit d'un problème de flux cyclique au sein de l'hôpital, et le ministère de la Santé en est le seul responsable , a-t-il déclaré.

Au total, 249 jours d'ambulance ont été perdus en raison de retards de déchargement en 2021. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 134 jours perdus en 2020, bien que cette année-là ait été exceptionnellement faible en raison de la pandémie, selon le rapport.

Les ambulanciers répondent rapidement

La région de Waterloo n'est pas la seule à être aux prises avec des retards de déchargement, a déclaré M. Van Valkenburg. L'Ontario Association of Paramedic Chiefs prépare un document sur la question, qu'elle présentera à la province.

Malgré les diverses pressions, M. Van Valkenburg a fait remarquer que les travailleurs paramédicaux répondent toujours rapidement aux patients. Le temps de réponse moyen pour un appel de code quatre était de 8 minutes et 58 secondes. C'est 13 secondes de moins qu'en 2020. Les appels de code quatre sont émis quand une personne risque de perdre la vie, un organe ou un membre.

Nous nous rendons auprès des personnes les plus malades le plus rapidement possible , a-t-il déclaré.