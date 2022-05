UNIplex : la Ville de Dieppe poursuit un fournisseur pour un demi-million $

Dans le document de poursuite déposé en Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le 21 juin 2021, la Ville de Dieppe demande à Soprema de lui verser la somme de 500 000 $ que celle-ci lui aurait promis pendant la campagne de financement organisée en juin 2017. Cette campagne visait à amasser 4,5 millions de dollars pour la construction du complexe intergénérationnel.

Alors qu’une partie de la promesse de dons de Soprema devait prendre la forme d’un montant en argent, l’autre moitié était vouée à un rabais sur les matériaux de toiture pour la construction du complexe, selon les allégations de la Ville.

Soprema est une entreprise internationale qui a un bureau à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, à proximité du Parc industriel. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Ces 250 000 $ en don de matériaux ont même été intégrés à l’appel d’offres de la municipalité en 2018, où elle invitait les soumissions pour la construction du complexe intergénérationnel. L’ajout de la promesse de don aurait été réalisé sur la foi des engagements de Soprema, indique l’avocat de la Ville dans la procédure.

Selon la poursuite, les soumissionnaires ont été avisés de ce don en matériaux. Dans l’appel d’offres, il leur a été demandé de réduire de leur estimation des coûts du projet un montant de 250 000 $ afin d’en tenir compte.

Soprema soutient quant à elle ne pas en avoir eu connaissance. La défenderesse invoque une rencontre informelle datant du 28 mars 2018, durant laquelle la Ville lui aurait montré un projet d’appel d’offres qui prévoyait un don en matériaux de Soprema de cette valeur.

Réunion entre Pomerleau, Soprema et la Ville de Dieppe

Une seconde réunion informelle aurait eu lieu l’année suivante, autour du 28 février 2019, cette fois-ci en présence de Soprema, de la Ville et de Pomerleau, l’entreprise qui s’est vue attribuer l’appel d’offres. Selon la défense, le but était de discuter des modalités du don de matériaux et d’autres aspects du projet.

Soprema aurait toutefois révoqué sa promesse en avril 2019, soit quelques mois après la première pelletée de terre, en janvier de la même année.

L'UNIplex de Dieppe lors de sa construction (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

L’entreprise évoque quelques raisons pour ne pas avoir remis le don. Selon la défense, il existait un manque de précision de la part de la Ville relativement au projet du Complexe qui n’était plus le même qu’à l’origine ainsi qu’en raison d’une demande imprévue de l’entrepreneur général sollicitant une réduction additionnelle de 115 000 $ applicable sur l’achat des matériaux de Soprema .

Cette demande de Pomerleau serait survenue au cours de la seconde réunion informelle, soutient Soprema. Cependant, les documents déposés en Cour du Banc de la Reine n’indiquent pas pourquoi l’entrepreneur général aurait sollicité une déduction additionnelle sur le prix des matériaux de toiture.

Face à ce retrait, la Ville de Dieppe aurait déboursé de sa poche les 250 000 $ nécessaires pour combler le manque à gagner et continuer la construction du Complexe, plaide-t-elle.

Pas d’engagement contractuel, selon Soprema

La Ville de Dieppe stipule que les écrits, les discussions et les agissements avec le manufacturier Soprema rassemblent les éléments donnant lieu à un contrat , soit une offre, une acceptation et une contrepartie.

Les deux parties se seraient entendues pour inclure la promesse de don dans l’appel d’offres de la construction du centre UNIplex, selon la Ville.

Dans sa réponse à la Cour datée du 15 novembre 2021, l’avocat de Soprema écrit qu’il ne s’agissait pas d’un engagement contractuel puisque son client n’avait pas signé le formulaire de promesse, qui aurait permis de consolider la promesse de don.

De plus, un contrat de publicité proposé par la Ville – l’ajout du logo de l’entreprise sur deux surfaceuses à glace pendant 10 ans en échange du don monétaire – n’équivaut aucunement à une contrepartie , allègue Soprema.

L'une des surfaceuses à glace de l'UNIplex arbore le logo de la firme québécoise Pomerleau. L'entreprise avait fait un don lors de la campagne de financement. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

L'avocat de Soprema demande donc que l’action intentée par la Ville de Dieppe soit rejetée.

Pour le moment, aucune date pour le début du procès n’a été fixée.

Il nous a été impossible de savoir quel manufacturier a fourni les matériaux de toiture du Centre intergénérationnel après que Soprema a décidé de ne pas remettre le don.

En revanche, l’entreprise a indiqué dans un courriel à Radio-Canada que ses produits n’avaient pas été utilisés sur le toit de l’UNIplex.

Questionnée à ce sujet, la municipalité de Dieppe a préféré renvoyer la question à l’entreprise Pomerleau. Plusieurs demandes de renseignements transmises à la firme québécoise sont néanmoins demeurées sans réponse.

Ni la Ville, ni Soprema, n’ont souhaité commenter le litige en cours.