La politique zéro COVID de la Chine « n’est pas soutenable », selon le patron de l’OMS

La politique zéro COVID prônée au plus haut niveau du pouvoir en Chine pour tenter de combattre la pandémie « n'est pas soutenable », a affirmé mardi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affirmant en avoir discuté avec des experts chinois.

Quand nous parlons de stratégie zéro COVID, nous ne pensons pas que c'est soutenable, considérant le comportement du virus à l'heure actuelle et celui que nous prévoyons dans le futur [...] passer à une stratégie différente est très important , a-t-il déclaré lors d'un point de presse de l'Organisation mondiale de la santé à Genève (OMS).

Comme l'a dit le docteur Tedros, il faut avoir cette capacité de s'adapter aux circonstances, à ce que l'on voit dans les données [...] et il en a parlé en détail avec les collègues chinois, a renchéri son directeur des situations d'urgence, Michael Ryan.

Il a rappelé que pendant un temps cette stratégie a permis à la Chine d'afficher un très petit nombre de morts par rapport à sa population. C'est quelque chose que la Chine veut protéger , a reconnu le docteur Ryan.

Face à la hausse du nombre de morts depuis février-mars, il est logique que le gouvernement réagisse, a noté Michael Ryan, mais toutes ces actions, comme nous le répétons depuis le début, doivent être prises dans le respect des individus et des droits de la personne .

À la fin de la semaine dernière, la Chine avait une nouvelle fois déclaré qu'elle poursuivrait sa stratégie zéro COVID, atout majeur contre le coronavirus, malgré la frustration croissante à Shanghai où des habitants confinés protestent désormais en frappant leurs casseroles aux fenêtres.

Une flambée épidémique

Largement épargné depuis deux ans, le géant asiatique affronte sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020 et continue à appliquer la même politique, alors même que le virus a muté et est devenu beaucoup plus contagieux que la souche originelle détectée en Chine à la fin 2019.

Selon les autorités chinoises – y compris le président Xi Jinping qui a mis tout son poids dans la balance pour la poursuite de cette stratégie – la politique zéro COVID a permis aux Chinois de vivre quasi normalement depuis 2020 et de limiter le nombre de morts à moins de 5000 selon le bilan officiel.

Mais le variant Omicron a changé la donne.

Le docteur Ryan a appelé à appliquer des politiques dynamiques, adaptables et souples , parce que le manque d'adaptabilité a montré durant cette pandémie qu'il pouvait provoquer beaucoup de dégâts .

Maria Van Kerkhove, responsable de superviser la lutte contre la COVID au sein de l'OMS, a insisté sur le fait qu'il était aujourd'hui impossible de stopper toute transmission du virus.