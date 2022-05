Il y a eu moins de pluie que prévu sur la vallée de la rivière Rouge lundi

Déjà aux prises avec les inondations, la vallée de la rivière Rouge a été épargnée du pire, lundi, quand un système dépressionnaire a amené son lot de pluie sur le sud de la province. Selon le météorologue d’Environnement Canada, Erik Dykes, la vallée a reçu entre 15 et 25 mm de pluie.

Les plus grandes quantités de pluie sont plutôt tombées sur le sud-ouest du Manitoba.

M. Dykes explique que lundi matin, le système a essentiellement pivoté au-dessus de la partie sud-ouest de la province et est resté un peu au-dessus de la région d’Entre-les-lacs .

Selon Environnement Canada, à Forrest, un village situé dans la municipalité rurale d’Elton, juste au nord de Brandon, il est tombé 52,6 mm de pluie entre lundi et 6 h, mardi matin.

À 120 km, au sud-ouest de Brandon, Pierson a enregistré 40,2 mm de précipitations.

Le 9 mai, des équipes empilaient d'autres sacs de sable dans la Première Nation de Peguis pour protéger les habitations. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Dans la région d’Entre-les-lacs, la Première Nation de Peguis a reçu 16,4 mm d’eau. Plus de 1800 personnes sont évacuées dans cette communauté en raison des inondations.

En comparaison, Gimli a reçu 22 mm, ce qui en fait l’endroit ayant eu le plus de précipitations dans cette région.

À Winnipeg, on a enregistré 22 mm à La Fourche et un peu moins de 20 mm dans le secteur de l’aéroport international James Richardson.

Environnement Canada prévoit qu’un système dépressionnaire pourrait apporter jusqu’à 60 mm de pluie additionnelle avant la fin de la semaine.

Selon M. Dyke, il est difficile de prévoir la trajectoire de ce système, mais certains modèles indiquent qu’il frappera plus durement la partie sud-ouest de la province .

Lundi, le gouvernement du Manitoba a mis en garde les résidents de tout le sud et du centre de la province contre d’éventuelles inondations de surface. La plupart des fossés et des cours d’eau sont pleins ou presque à capacité et pourraient déborder.