Des balados, des circuits et des jeux au Festival d’histoire de Montréal

Le Festival d’histoire de Montréal (FHM) est de retour pour une deuxième année avec près de 50 activités et événements offerts pour la plupart gratuitement, du 13 au 15 mai, dans plusieurs musées et lieux historiques de la ville.

Devant une offre normalement plutôt éparpillée, le FHM se présente comme un point de ralliement où les 14 musées d’histoire de Montréal et 36 organismes convergent le temps d’un week-end.

Ce qu’on offre, c’est une sorte de buffet d’histoire pour tous les goûts. On voit que l’histoire est de plus en plus populaire dans les médias, mais il est souvent difficile d’y avoir accès pendant l’année parce que c’est assez dispersé , explique Jean-François Leclerc, historien, muséologue et président du comité de programmation du festival.

Les activités, principalement en présentiel, mais également virtuelles, incluent des conférences, des circuits permettant d’explorer la ville et des activités séparées en thèmes : raconter, jouer, témoigner, voir, toucher, danser, chanter et écouter l’histoire.

Nouveauté cette année : un volet intitulé L’histoire en podcasts et balados, qui présente des balados sur des sujets spécifiques concoctés par des musées, des sociétés historiques, des historiens ou des historiennes.

Les gens peuvent découvrir ces balados dans le confort de leur foyer, mais le FHM invite le public à les écouter en arpentant les quartiers dont ils retracent l’histoire, en suivant un plan ou des indications sonores.

Le Bronx de Montréal et les arbres du mont Royal

Par exemple, la Société historique Cavelier-de-LaSalle propose 2 balados de 30 minutes consacrés à un quartier de l’arrondissement LaSalle, connu comme le Bronx de Montréal  (Nouvelle fenêtre) , en raison de l’achat de plusieurs lots dans ce secteur, en 1919, par des courtiers de New York, autour de la rue Broadway.

Situé face aux rapides de Lachine et aussi surnommé le Village des Rapides, cet endroit est témoin, depuis le 18e siècle, des grands tournants sociaux de notre époque, de l'évolution de Montréal, du Québec et de l'Amérique , explique la société.

Dans le même ordre d’idées, l’organisme Portrait sonore propose vendredi, à 9 h 30, une immersion sonore au mont Royal intitulée À la racine de l’arbre, qui revient sur les origines du parc et se penche sur ce que les nombreux arbres que la colline abrite peuvent nous apprendre.

La promenade d’environ 2 h 30 se fera en présence de la conceptrice du balado, au gré des mots de ceux et celles qui côtoient de près ces arbres : paysagistes, botanistes, herboristes, dessinateurs et dessinatrices ou encore poètes. Les personnes qui veulent y participer peuvent s’inscrire gratuitement sur le site du FHM  (Nouvelle fenêtre) .

La série de jeux Assassin's Creed sous la loupe de l’histoire

Le volet Jouer avec l’histoire propose d’aborder le sujet de façon ludique, par exemple avec un jeu en ligne inspiré des livres dont vous êtes le héros et créé par la Maison Saint-Gabriel.

Intitulé Crime en Nouvelle-France : la Pointe sous enquête, le jeu met les internautes en scène dans la peau du procureur du roi de Ville-Marie, en octobre 1671 à Montréal, qui doit élucider les circonstances d’un vol à la ferme de la Pointe, aujourd’hui la Maison Saint-Gabriel. Le jeu sera offert gratuitement dès le 13 mai sur le site du musée  (Nouvelle fenêtre) .

Toujours dans le cadre du volet Jouer avec l’histoire, le Musée Pointe-à-Callière présentera une conférence avec une douzaine d’historiennes et d’historiens ayant été consultés par Ubisoft lors de la création de certains jeux de la série Assassin’s Creed.

Animée par les professeurs en science de l’éducation Marc-André Éthier et David Lefrançois, la conférence tentera de répondre à des questions comme pouvons-nous faire confiance aux représentations historiques dans un jeu vidéo? .

L’événement se tiendra le 14 mai à 16 h à l’Espace 360° COGECO du musée. Il reste encore quelques billets, au prix de 7 $, sur le site Le point de vente  (Nouvelle fenêtre) .

Pour connaître la programmation complète du deuxième FHM, rendez-vous sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.