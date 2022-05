La Chambre des représentants vote sur une aide supplémentaire de 40 G$ à l’Ukraine

La Chambre des représentants votera mardi sur une nouvelle aide militaire et humanitaire de 40 milliards de dollars américains à l'Ukraine, un montant supérieur à celui réclamé par le président Joe Biden.

Le mois dernier, la Maison-Blanche a demandé une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à repousser l'offensive russe, soutenir son économie et subvenir à des besoins d'assistance humanitaire.

Selon plusieurs médias américains, la somme de quelque 7 milliards de dollars ajoutée par les démocrates dans leur projet inclut plus précisément 3,4 milliards de plus en aide militaire et autant en aide alimentaire.

Lundi, Joe Biden a pressé le Congrès d'adopter e projet de loi, précisant dans un communiqué que l'enveloppe existante serait épuisée dans approximativement 10 jours .

L'objectif initial était de lier le plan d'aide à l'Ukraine à un financement supplémentaire de 10 milliards pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais les républicains menaçaient de bloquer l'enveloppe destinée à l'Ukraine si les démocrates incluaient dans leur projet des fonds pour la lutte anti-COVID.

Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder cet effort de guerre vital [contre la Russie], a concédé Joe Biden dans le communiqué publié lundi.

Par conséquent, je suis prêt à accepter que ces deux mesures avancent séparément, afin que le projet de loi sur l'aide à l'Ukraine puisse arriver sur mon bureau immédiatement , a-t-il dit, insistant toutefois sur l'importance de financer la lutte contre la COVID, faute de quoi davantage d'Américains vont mourir inutilement .

Le mois dernier, les républicains avaient déjà bloqué le projet de loi sur la COVID, que des républicains appuyaient, réclamant un vote sur un amendement qui empêcherait Joe Biden de lever des restrictions migratoires de l'ère Trump mises en place pendant la pandémie.

Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, les États-Unis ont apporté une aide militaire de quelque 3,8 milliards de dollars américains à Kiev.

Lundi, le président Biden a promulgué une loi qui facilitera l'exportation d'équipements militaires vers l'Ukraine, dépoussiérant une mesure de la Deuxième Guerre mondiale utilisée pour lutter contre l'Allemagne nazie.