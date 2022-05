Bergeron n’est pas déçu de la première saison des Lions de Trois-Rivières

Si on avait gagné le dernier match de la saison, je serais beaucoup plus content que je le suis.

Il aurait évidemment souhaité que le parcours se poursuive un peu plus longtemps. Dans le sport professionnel, il n’y a qu’une loi et c’est la victoire , a-t-il lancé au micro de l’émission Toujours le matin.

Malgré tout, Bergeron n’est pas déçu. Atteindre le bal printanier à sa première saison n’est pas donné à toutes les équipes.

Cet exploit revêt un caractère encore plus particulier puisque pas moins de 87 joueurs ont porté l’uniforme trifluvien au cours de la campagne. Selon le DG, la moyenne est de 47 à travers la ligue.

Marc-André Bergeron souhaite justement rendre la vie plus simple aux entraîneurs la saison prochaine en embauchant moins de joueurs. Il n’est toutefois pas réaliste, selon lui, de penser qu’aucun mouvement ne surviendra.

La COVID-19 et les nombreuses blessures avec le Rocket de Laval et le Canadien de Montréal ont exacerbé cette situation. Ça ne peut pas être pire, estime-t-il.

L’ancien joueur du Tricolore se félicite d’avoir pu constituer une équipe solide autour des joueurs, notamment le personnel médical, qui a dû rencontrer chaque joueur à leur arrivée avec l’équipe tout au long de la saison.

Sur le plan administratif, Bergeron ne croit pas que cette rotation de joueurs ait pu avoir un impact sur le sentiment d’appartenance des partisans envers l’équipe.

C’est vraiment un calibre de haut niveau et je pense que les gens vraiment apprécient ça. Et de voir jouer une majorité de Québécois qui ont souvent joué pour des équipes de leur région, par exemple des anciens joueurs des Tigres de Victoriaville ou du Drakkar de Baie-Comeau, et que leurs anciens partisans ont la chance de les revoir jouer à un niveau supérieur, je pense que c’est ce qui crée les Lions.

L’ECHL a dévoilé le calendrier en vue de la saison 2022-2023. Le premier match des Lions aura lieu le 21 octobre prochain au Colisée Vidéotron contre les Mariners du Maine. Le calendrier prévoit des parties contre des équipes que les félins n’ont jamais rencontrées en raison des restrictions liées à la COVID-19.