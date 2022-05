Le Festival western de Malartic de retour après deux ans de pause forcée

Du 11 au 14 août, la population a rendez-vous au Stade Osisko pour quatre jours de festivités.

Compétitions équestres, rodéos professionnels, spectacles musicaux, kiosques et danse en ligne seront de retour cette année.

Le Festival western de Malartic a dévoilé sa programmation au Théâtre Meglab le 10 mai. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Parmi les nouveautés, le festival offrira des bracelets électroniques permettant d'effectuer des transactions sans manipulation d'argent ainsi qu'une application mobile.

L'objectif, c'est vraiment de tenir au courant et de réduire, explique la présidente du Festival western de Malartic, Annie Pomerleau. Cette année, on ne produira pas de dépliants en tant que tels, donc les gens vont avoir accès à la programmation, mais aussi, ils vont être au courant des activités. Donc on va pouvoir leur faire savoir par des notifications "présentez-vous, c'est l'heure du rodéo", etc. Mais il y a aussi le volet sondage à nos festivaliers, pour savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé.

Les groupes Alter Ego, Billy Country Band et The Cajuns font partie des formations musicales invitées.