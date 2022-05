Autisme : l’École secondaire la Montée à Sherbrooke inaugure sa pièce sensorielle

Angélie Ouellet, 16 ans, est l’une des étudiantes qui pourront se déposer dans cette salle. Au milieu de la pièce, elle observe ce qui l’entoure et explique que le projecteur est son item préféré. D’avoir une salle qui permet de juste se calmer et de mettre tous les sens à zéro à la place d’aller juste dans le corridor, où c’est beaucoup plus dur à cause des autres classes par exemple, c’est un truc très très bien , explique-t-elle.

Avec le brouhaha de l’école secondaire, il peut être difficile pour un élève vivant avec un TSAtrouble du spectre de l'autisme de se sentir bien. Cette pièce a ainsi été mise en place pour qu’ils puissent faire le vide. Les élèves qui présentent un trouble du spectre de l’autisme ont vraiment des caractéristiques et des besoins au niveau des sens. Donc, nous, on voulait vraiment aller chercher ça pour leur en faire bénéficier au quotidien , explique la psychologue de l’école secondaire, Marie-Hélène Carrier.

« La clientèle est grandissante, les besoins aussi, donc on s’est dit que cela pourrait être intéressant de leur offrir un espace et un environnement pour répondre à ces besoins-là. » — Une citation de Marie-Hélène Carrier, psychologue à l’école secondaire La Montée.

La salle pourra répondre aux besoins ponctuels ou quotidiens d'une quarantaine d'élèves vivant avec un TSAtrouble du spectre de l'autisme , et d'une vingtaine d'élèves avec un trouble du langage. Ainsi derrière la porte de L’aurore boréale, les élèves peuvent entre autres s’asseoir sur des coussins, se concentrer sur des fibres optiques lumineuses ou encore une colonne de bulles.

La salle sensorielle a également des objets permettant aux élèves d'évacuer leur stress. Photo : Radio-Canada

En faisant ce genre d'initiative là, ça montre aux élèves que tout le monde a sa place à l’école. Que tout le monde a le droit d’être bien, peu importe nos besoins, nos défis , explique la psychoéducatrice, Valérie Bolduc. Selon elle, cette pièce représente un atout pour les élèves, mais également pour les professionnels en l’éducation.

« On veut mettre en place des pratiques qui sont innovantes, créatrices dans nos milieux scolaires. Ça sort un peu de la boîte de ce que nous sommes habitués à faire et c'est le fun de faire des projets comme cela. Cela nous permet d’aller au plein potentiel de notre rôle dans le milieu. » — Une citation de Valérie Bolduc, psychoéducatrice à l'école secondaire La Montée

Le projet représente un investissement de 2500 $.