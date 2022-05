Les libéraux ontariens veulent prendre le contrôle de l’immigration dans la province

M. Del Duca affirme que l’immigration est essentielle pour mener à bien les autres éléments principaux de la plateforme de son parti pour le Nord, incluant l’accès à des fournisseurs de soins primaires et le développement économique.

Il affirme que la prise de contrôle de l’immigration par la province pour choisir des immigrants ayant certaines qualifications profiterait particulièrement au Nord.

Dans un communiqué, le chef du PLOParti libéral de l'Ontario indique ainsi répondre à des demandes de longue date des élus municipaux, qui souhaitent attirer plus d’immigrants dans le Nord pour pourvoir des emplois.

Le chef libéral accuse Doug Ford d’avoir rejeté cette demande lors d’un débat des chefs en 2018.

M. Ford avait affirmé qu’il voulait se concentrer d’abord sur les Ontariens.

En ce moment, le gouvernement fédéral sélectionne 90 % des immigrants qui s’installent en Ontario, note Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario (Réseau du Nord).

Il croit que la promesse des libéraux mérite d’être étudiée de plus près et il y voit du pour et du contre.

« Le positif, c’est que c’est clair que l’Ontario a fait son travail dans les dernières années. La cible en immigration francophone à travers le programme ontarien des candidats à l’immigration est atteinte année après année, au-dessus de leur cible de 5 %. » — Une citation de Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario

Il ajoute que ce n'est pas le cas pour le fédéral qui n’atteint pas ce seuil pour l’immigration francophone.

M. Mercier souligne toutefois que les relations entre la province et la communauté francophone ne sont pas toujours au beau fixe.

Thomas Mercier est le coordonnateur du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il ajoute que le fédéral fait des efforts, notamment avec des projets pilotes pour encourager l’immigration dans le Nord de l’Ontario.

Le coordonnateur du Réseau du Nord voit donc un risque au rapatriement du contrôle de l’immigration par l’Ontario, si un futur gouvernement ne considère plus les cibles d’immigration francophone de façon aussi importantes

Il se demande aussi comment les libéraux comptent s’y prendre pour attirer les immigrants dans le Nord. On ne peut pas les forcer , dit-il.

M. Del Duca, s’il est porté au pouvoir, nommerait un ministre de l'Immigration pour mener à bien sa promesse.

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a été dissous en 2018.

En 2021, les progressistes-conservateurs ont créé le ministère de la Citoyenneté et du Multiculturalisme, sans ramener le mot immigration dans le nom du ministère.

Plus de services en santé

Un peu à l’instar du NPDNouveau Parti démocratique , qui a annoncé lundi dans sa plateforme pour le Nord vouloir recruter 300 médecins pour la région, les libéraux s’engagent à assurer l’accès à un médecin de famille ou une infirmière praticienne aux Nord-Ontariens.

Pour y arriver, le PLOParti libéral de l'Ontario propose de payer les frais de scolarité des étudiants en médecine et en soins infirmiers qui s’engagent à s'installer dans une communauté rurale ou éloignée à long terme.

Les libéraux promettent aussi d’augmenter le nombre d’admissions à l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario et de ramener un programme de sages-femmes dans le Nord.

Transports et sécurité routière

La plateforme des libéraux pour le Nord contient plusieurs engagements reliés au transport.

Cela inclut l’élargissement à quatre voies de l’autoroute 69 au sud de Sudbury et l’autoroute 11/17 entre Thunder Bay et Nipigon d’ici 2025 et l’amélioration de la sécurité avec le modèle 2+1 sur d’autres routes et un déneigement plus rapide.

Comme les autres partis, Steven Del Duca promet le retour du Northlander.

Le train Northlander est particulièrement important pour les communautés au nord de la province puisque les options de transport dans ces régions sont plus limitées. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Dans un communiqué envoyé mardi matin, le NPD affirme que les libéraux ont créé plusieurs des problèmes qu'ils comptent régler, entre autres en gelant les budgets des hôpitaux, ou en supprimant le Northlander.

Le NPD souligne aussi que les libéraux n’ont pas encore nommé de candidats dans les circonscriptions de Kenora—Rainy River, Kiiwetinoong, Sault-Sainte-Marie et Timmins.