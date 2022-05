Suncor ne veut pas vendre Petro-Canada, malgré la pression d’un actionnaire

Mark Little s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis que la société américaine Elliott Investment Management a réclamé des changements au conseil d'administration de Suncor, un examen de sa direction générale ainsi que la vente possible de Petro-Canada.

Le chef de la direction de Suncor a indiqué aux analystes que la chaîne de vente au détail de 1800 établissements était un élément clé de Suncor.

Elle est également liée à nos activités de gros et industrielles , a expliqué M. Little lors d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers de la société au premier trimestre.

Petro-Canada est très performante et peut rivaliser avec d'autres entreprises de vente au détail. [...] Nous pensons que nous avons la meilleure entreprise en aval en Amérique du Nord, et nous pensons qu'il est important qu'elle reste intacte , a-t-il souligné.

La récente proposition d'Elliott Investment Management, un investisseur activiste bien connu qui détient une participation de 3,4 % dans Suncor et qui a l'habitude de cibler les grandes entreprises qu'il considère comme sous-performantes, a mis le producteur de pétrole de Calgary sur la défensive lors de l'appel de mardi.

Elliott Investment Management a critiqué le cours de l'action à la traîne de Suncor ainsi qu'une récente série de difficultés opérationnelles et d'incidents de sécurité au travail, et les analystes voulaient savoir comment l'entreprise réagissait à ces préoccupations.

Mark Little a mis l'accent sur les profits réalisés par Suncor au premier trimestre. Ceux-ci ont atteint 2,95 milliards de dollars au premier trimestre, comparativement à ceux de 821 millions de dollars de la même période en 2021.

L'entreprise a obtenu les flux de trésorerie trimestriels les plus élevés de son histoire, ce qui a fait dire à Mark Little qu'elle était sur la bonne voie.

Bien que nous ayons encore du travail à faire, je suis heureux d'annoncer que nous faisons des progrès et que toutes les parties de Suncor passent à la vitesse supérieure , a-t-il affirmé. Notre conseil d'administration et notre direction ont une grande confiance envers notre plan et les progrès que nous réalisons.

Suncor a indiqué lundi, après la fermeture des marchés, qu'elle verserait un dividende trimestriel de 47 cents par action ordinaire le 24 juin aux actionnaires inscrits au 3 juin. La société affirme que ce dividende est le plus élevé de son histoire et qu'il est supérieur de 12 % au dividende du trimestre précédent.

Le bénéfice net de la société s'est élevé à 2,06 $ par action ordinaire, comparativement à 54 cents par action ordinaire au premier trimestre de l'an dernier.

Les revenus se sont élevés à 13,5 milliards de dollars, contre 8,6 milliards de dollars au trimestre précédent.

Suncor a fait état d'une production totale en amont de l'équivalent de 766 100 barils de pétrole par jour au premier trimestre, par rapport à une production de 785 900 barils par jour au même trimestre l'année précédente.

Le débit de brut des raffineries a augmenté à 436 500 barils par jour et l'utilisation des raffineries était de 94 % au premier trimestre de 2022, contre 428 400 barils par jour et une utilisation de 92 % au même trimestre l'an dernier.