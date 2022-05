L’animateur Mathieu Beaumont prend la barre de Par ici l’info

Ce changement fait suite au départ de l'animatrice Renée Dumais-Beaudoin, qui a accepté un poste de secrétaire de rédaction régionale à la radio. Elle sera donc la voix des bulletins de nouvelles diffusés en après-midi. Une occasion s’est présentée, j’ai tenté l’aventure. J’aime tellement animer, mais il semble que ce n’était plus possible dans des conditions de vie qui pouvaient me convenir , explique-t-elle. Merci pour ces belles années complices, pour la fidélité, merci de votre écoute active et attentive.

Mathieu Beaumont cumule plus de 20 ans d'expérience comme animateur radio. En poste à Radio-Canada depuis 2019, il a d'abord été commentateur-intervieweur à Par ici l'info avant de s'en voir confier l'animation depuis 2020.

C'est un beau défi qui se présente, souligne Mathieu Beaumont. Il faut dire que l'héritage de Renée Dumais-Beaudoin est déjà riche. Elle laisse une émission qui est au sommet des sondages.

« Je tenterai de porter le flambeau bien haut, tout en y amenant ma couleur! » — Une citation de Mathieu Beaumont, nouvel animateur de Par ici l'info

Mathieu est un animateur et journaliste de grand talent, passionné par son métier. Excellent communicateur et d’une grande authenticité, il accompagnera les auditeurs dans leur routine matinale en posant un regard objectif sur les événements qui surviennent en Estrie , explique pour sa part la directrice de la station de Radio-Canada Estrie, Isabelle Rodrigue.

La personne qui remplacera Mathieu Beaumont à l'émission d'après-midi n'est pas encore connue.