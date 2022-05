Les circonscriptions électorales fédérales appelées à changer à l’Î.-P.-É.

Ces circonscriptions sont celles d’Egmont, de Malpeque, de Charlottetown et de Cardigan.

Cette commission indépendante fait cet exercice tous les 10 ans, en raison de l’augmentation de la population de la province. Elle était de 140 204 personnes en 2011. Elle est passée à 154 331 en 2021. Le but est de partager le plus équitablement possible l’ajout de plus de 14 000 citoyens dans les quatre circonscriptions.

Les modifications doivent aussi tenir compte des communautés culturelles ou linguistiques distinctes, avec des facteurs géographiques et historiques.

John K. Mitchell, un des trois membres de la commission, indique qu’il y aurait des différences de plus de 10 % entre Egmont, Cardigan et Malpeque si les limites ne changent pas. Il prétend que des changements mineurs réduiraient les écarts tout en gardant la même densité de population.

Une proposition ferait déplacer vers l’est la frontière de la circonscription d’Egmont, qui récupérerait de Malpeque les communautés de Lower, North et Central Bedeque.

Une autre option est de bouger la limite de l’ouest de Cardigan, ce qui inclurait les communautés de Grand Tracadie et Corran Ban.

Les deux autres membres de la Commission de redécoupage des circonscriptions fédérales pour l’Île-du-Prince-Édouard sont le politologue Don Desserud et l’avocate Kerri Carpenter.

Des réunions publiques sont organisées du 7 au 9 juin.

Les nouvelles délimitations seront mises en place en avril 2024.

D'après les informations de la journaliste Angela Walker de CBC