Zibi : un quartier carboneutre avec un système énergétique unique en Amérique du Nord

Le promoteur immobilier Dream Unlimited avait de grandes ambitions environnementales pour le quartier résidentiel et commercial Zibi, qui chevauche les municipalités d’Ottawa et de Gatineau. Grâce au lancement, mardi, d’un système énergétique innovateur, Zibi est devenu le premier quartier carboneutre de la région d’Ottawa-Gatineau.

Le système énergétique de Zibi est le seul en Amérique du Nord à utiliser des déchets post-industriels de faible qualité pour le chauffage de ses immeubles et l’un des rares systèmes énergétiques de quartier (SEQ) à ne pas avoir recours aux combustibles fossiles.

Le président et chef de la direction de Dream Unlimited, Michael Cooper, a déclaré que le système de Zibi est un modèle pour les communautés du monde entier quant à la manière de créer des partenariats novateurs qui contribuent à réduire les effets des changements climatiques .

Le système énergétique de Zibi est autosuffisant. Le chauffage récupère la chaleur des effluents qui proviennent du processus de fabrication du papier en tissu de l’usine voisine Kruger. Tandis que le système de climatisation s’alimente dans les eaux refroidies de la rivière des Outaouais.

Une fois terminés, tous les immeubles résidentiels et commerciaux de Zibi (qui totalisent 4 millions de pieds carrés) seront interconnectés par une boucle hydroponique qui distribuera la chaleur et la climatisation. Photo : Courtoisie du groupe Zibi

Un projet fou, dit le maire d'Ottawa

Je me rappelle quand Jeff [Westeinde, le président de Zibi] m'a initialement parlé de ce projet. Je me suis dit que ce gars était fou , a blagué le maire d'Ottawa Jim Watson, lors de la visite du système énergétique de quartier. C'est une façon très innovatrice de réduire notre empreinte carbone, c'est bon pour l'environnement et, en plus, ça nous sauve de l'argent.

« On ne brûle rien! » — Une citation de Jeff Westeinde, le président de Zibi

Jeff Westeinde a a rappelé que le chauffage et la climatisation du quartier Zibi n’émettront aucun gaz à effet de serre (GES) et permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 4420 tonnes, chaque année.

Notre système utilise beaucoup moins d'électricité et pas du tout de gaz , a-t-il dit, enthousiaste. Notre système, qui générera de l'énergie pour [des immeubles résidentiels et commerciaux qui représentent] une superficie de quatre millions de pieds carrés, sera carboneutre. C'est l'équivalent d'enlever 1000 voitures de la route.

C'est un système relativement simple sur le plan d'ingénierie, a poursuivi M. Westeindre, mais il est aussi très complexe en raison du nombre de partenaires impliqués dans le projet. Il y a des jours où nous avons cru que nous n'y arriverions pas , a-t-il admis.

Le système de chauffage et de refroidissement carboneutre du projet Zibi a vu le jour grâce à un partenariat d’affaires entre Zibi, Hydro Ottawa et Produits Kruger.

Ce projet ne met pas seulement en valeur le potentiel d’innovation dans le secteur de l’énergie, mais aussi la façon dont nous pouvons adapter nos entreprises, nos produits et nos stratégies pour améliorer le sort de la planète grâce à des activités à zéro émission nette, à zéro déchet et à énergie zéro , a fait valoir de son côté Bryce Conrad, président et chef de la direction d’Hydro Ottawa .

Le projet a bénéficié d’un prêt de 23 millions de dollars du gouvernement fédéral en avril 2021.