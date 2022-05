Un homme perd la vie dans un accident de travail à Rouyn-Noranda

L’accident a eu lieu vers 10 h 45, dans une entreprise du boulevard de l’Université.

La victime, un homme de 57 ans, est restée coincée sous une machinerie. Il a été transporté au centre hospitalier, où malheureusement son décès a été constaté , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.