WB Games Montréal dévoile 13 minutes de jouabilité de son jeu Gotham Knights

Batman est mort. Le crime a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Bat-Family de protéger Gotham, de donner de l’espoir à ses citoyens, de la discipline à ses policiers et de faire peur à ses criminels , peut-on lire sur le site de Warner Bros. Games Montréal, studio qui développe le jeu.

« De la résolution de mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville en passant par le triomphe face à de célèbres vilains dans des affrontements épiques, vous devrez devenir le nouveau Chevalier Noir et sauver les rues du chaos. » — Une citation de Extrait du synopsis du jeu Gotham Knights

La bande-annonce montre notamment les personnages de Nightwing et de Red Hood, sans oublier le complice de Batman, Robin, et le faire-valoir de Batwoman, Batgirl. Les joueurs et joueuses pourront choisir d’incarner le superhéros ou la superhéroïne de leur choix, en solo ou en duo, afin de combattre le crime dans la ville.

Les images dévoilent comment les enquêtes s’opèrent dans ce monde ouvert de Gotham City, qui s’étale sur les cinq districts de la ville. Sur les toits et entre les immeubles, on peut y voir des batailles sans merci.

Mauvaise nouvelle, toutefois, pour les propriétaires de PlayStation 4 et Xbox One : le jeu sera une exclusivité des consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series S et X, ainsi que PC, pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible , selon le communiqué.

Le jeu, annoncé en 2020 et classé provisoirement 16 ans et plus, était initialement prévu pour 2021. Le lancement a été repoussé au 22 octobre 2022.