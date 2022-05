Restreindre le droit à l’avortement sera néfaste pour l’économie, prévient Janet Yellen

Un retour sur le droit à l'avortement aux États-Unis aurait des conséquences « très néfastes sur l'économie », empêchant des femmes de continuer leurs études et gagner correctement leur vie, augmentant leurs chances de tomber dans la pauvreté, a averti mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Je crois que retirer le droit des femmes à décider quand, et si, elles veulent avoir des enfants, aurait des effets très néfastes sur l'économie et ferait régresser [la condition des] femmes de plusieurs décennies , a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden, lors d'une audition au Sénat.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Elle note que refuser aux femmes l'accès à l'avortement augmente leurs chances de vivre dans la pauvreté ou d'avoir besoin de l'aide publique .

« L'élimination d'un droit qui existe depuis un demi-siècle, en particulier pour les femmes à faible revenu et appartenant à des minorités, qui ont déjà subi une grande partie du fardeau de la pandémie de COVID-19, serait un désastre. » — Une citation de Janet Yellen, secrétaire au Trésor

La décision Roe vs Wade de la Cour suprême américaine, prise en 1973 et qui fonde le droit à l'avortement aux États-Unis, a contribué à accroître la participation au marché du travail , a rappelé Janet Yellen.

Cela a permis à de nombreuses femmes de terminer leurs études, ce qui augmente leurs possibilités de gagner de l'argent. Il a permis aux femmes de planifier et d'équilibrer leur famille. Et les carrières , a-t-elle continué.

Par ailleurs, a ajouté la ministre, la recherche montre également qu'elle a un impact favorable sur le bien-être [...] des enfants .

Une foule s’est massée aux abords de la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière, à Washington, après qu’un document obtenu par Politico eut révélé que le plus haut tribunal du pays s’apprêterait à révoquer Roe c. Wade. Photo : Associated Press / Alex Brandon

La semaine dernière, le site américain Politico a publié un projet d'arrêt de la Cour suprême qui, s'il est adopté tel quel, renverra les États-Unis 50 ans en arrière, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements.

Cette information a suscité l'émoi dans l'opinion publique et du côté des démocrates. Des manifestations ont eu lieu notamment à Washington et New York pour défendre le droit à l'avortement.