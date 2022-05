La Péninsule acadienne se prépare pour un été occupé, malgré le prix de l’essence

Ça fait du bien de voir ça revivre , ne peut s’empêcher de déclarer Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne ( OTPAOffice du tourisme de la Péninsule acadienne ), en parlant des festivals.

La région est en fête de juin à septembre et ça fait partie de la culture du nord-est du Nouveau-Brunswick, indique-t-il. Le retour en présentiel va inciter les gens à sortir et à s’amuser après deux années difficiles, pense-t-il.

Le directeur de l’ OTPAOffice du tourisme de la Péninsule acadienne craint toutefois les impacts de la hausse du prix de l'essence. Toutefois, il ne croit pas que ce sera assez pour convaincre les gens de rester à la maison.

« Le goût de se revoir sera plus fort que la hausse du prix de l’essence. » — Une citation de Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne

Évidemment, les visiteurs devront faire des choix, mais ils vont quand même venir. Le taux d’occupation des hébergements est très élevé, ce que nous n’avons pas vu depuis des années. C’est très bon signe , soutient-il.

Au FestiVin de relancer la machine

La mission de redémarrer la machine revient au FestiVin de Caraquet, de retour après deux ans d’absence.

Les organisateurs n'ont eu que quelques semaines pour se virer de bord et présenter une programmation régionale, axée sur la grande virée gourmande dans plusieurs restaurants de la Péninsule acadienne, du 14 mai au 25 juin.

La présidente du FestiVin, Barbara Lanteigne, sent un peu de pression de casser la glace. Les restaurateurs de la région ont vécu difficilement cette période de restrictions sanitaires et l’inflation touchant plusieurs produits alimentaires pourrait convaincre certaines personnes à préférer l’épicerie, indique-t-elle.

Le monde a été assez confiné. Il a besoin de sortir et ça va leur faire du bien. Nous avons toujours pensé Péninsule et on attire du monde de partout du Nouveau-Brunswick, du Québec et des autres provinces de l’Atlantique. Il fallait faire quelque chose , pense la présidente du FestiVin.

Un été bien chargé

Le pire de la pandémie étant passé, plusieurs autres festivals de la région ont annoncé un retour à la normale.

On parle du Festival des pêches et de l’Aquaculture de Shippagan, du 40e anniversaire de l’Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick, du Festival provincial de la tourbe, du Festival international de musique baroque à Lamèque, du Rendez-vous de la fierté et le 60e Festival acadien de Caraquet, de la Ruée et le Party acadien de Tracadie ainsi que, pour clôturer le tout, l’Oktoberfest des Acadiens durant le week-end de la fête du Travail, à Bertrand.

Tintamarre au Festival acadien de Caraquet Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

À cela s'ajoutent tous les festivals locaux et des sorties événementiels [Broue à Tracadie, Les Belles-Soeurs à Caraquet] qui divertissent les visiteurs, une manne non négligeable dans l’économie de la Péninsule acadienne.

Caraquet est au cœur de la relance des festivals et de l'activité touristique, mais le maire de Caraquet, Bernard Thériault, voit une nouvelle attitude péninsulaire positive, notamment avec la réforme municipale.

Il ne faut pas oublier l’apport des bénévoles aux succès de ces événements et l’impact de la Véloroute de la Péninsule acadienne, précise-t-il.

En remarquant toutes les réservations dans les lieux d’hébergement, ça s’annonce intéressant. Petit bémol, le prix de l'essence, mais on n'a pas encore senti un impact négatif. Depuis quatre ans, la ruralité a pris du galon et s’il faut donner une palme à l’activité touristique qui a donné le ton dans la région, c’est la Véloroute qui s’accroche à toutes nos activités , affirme-t-il.

Et même si, à son avis, il y a encore certains points à régler – notamment au niveau de l’hébergement – la Péninsule acadienne est prête à fêter, comme avant la pandémie.