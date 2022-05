Garderies abordables : plusieurs villes rateront leur objectif cette année

Calgary est sur le point de détrôner Toronto au titre de ville la plus chère pour les garderies, selon les prédictions du Centre canadien de politiques alternatives.

Le groupe de recherche, se qualifiant d'indépendant et de non partisan, a passé au peigne fin les futures réductions venant des aides fédérales et provinciales à la suite d'une entente avec Ottawa pour faire baisser le coût journalier des garderies à 10 $ d'ici 2026.

Ce plan prévoit une réduction des frais d’en moyenne de 50 % d'ici la fin de 2022. Une réalité qui n’aura pas lieu, selon le rapport du Centre canadien de politiques alternatives  (Nouvelle fenêtre) qualifiant ces objectifs d'ambitieux.

Si le gouvernement de l'Alberta dit être sur la bonne voie, les chiffres montrent une autre réalité.

Pour les enfants d'âge préscolaire âgés de 3 à 5 ans, Calgary devrait avoir, avec Toronto, les frais médians les plus élevés au pays : environ 700 $ après réductions, contre 537 $ si les frais étaient baissés de moitié. À Edmonton, ce chiffre serait de 575 $ cette année, soit 137 $ de plus.

Les cibles seront également ratées pour les bambins âgés de 0 à 3 ans, selon le rapport.

Une fois les réductions prévues appliquées, Toronto continuera d’être la ville où les services de garde pour bambins coûtent le plus cher au Canada en 2022, à 807 $ par mois. Calgary arrivera bonne deuxième à 785 $ par mois , peut-on lire dans le rapport.

Huit villes rateront l'objectif espéré de faire baisser la facture d’au moins 100 $ par mois pour les parents de bambins. Calgary et Winnipeg le manqueront de plus de 200 $, selon le rapport.

Gatineau, Québec et Montréal sont parmi les sept villes sur 26 qui l’atteindront.

Un modèle albertain plus coûteux

En 2021, l'Alberta a choisi d'utiliser un modèle mixte de réduction des frais qui comprend la modification du programme de subventions et l'octroi de subventions aux fournisseurs.

Selon David Macdonald, économiste au Centre canadien de politiques alternatives, cette approche est une des raisons expliquant les frais élevés dans la province.

Jusqu’à la maternelle, chaque enfant albertain a droit à une aide entre 106 $ et 266 $, en fonction du revenu du ménage tant qu'il est inférieur à 180 000 $.

Les centres agréés de l'Alberta reçoivent des subventions de 450 $ à 635 $ par place en garderie à temps plein, variant selon l'âge des enfants.

Nous sommes absolument sur la bonne voie pour réduire ces frais , assure Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance de l'Alberta.

Actuellement, le coût d’une garderie pour les familles albertaines est d’environ 22 $ par jour si les parents ne reçoivent pas de subventions et autour de 10 $ par jour pour ceux qui le sont, ajoute-t-elle.

La ministre dit que le gouvernement restera flexible sur toute modification du modèle qui pourrait être nécessaire. Nous examinerons les données qui arrivent chaque année. Nous avons déjà dit que ces montants sont amenés à évoluer , explique-t-elle.

Le NPD demande plus de financement

L'opposition, le Nouveau Parti démocratique, a déjà demandé au gouvernement conservateur d'injecter 200 millions de dollars supplémentaires dans le personnel des garderies pour aider à atteindre les objectifs fédéraux.

L’économiste David Macdonald reste néanmoins confiant : Les provinces vont atteindre ces objectifs fédéraux. Une fois que les parents réaliseront que les services de garde sont plus abordables qu’avant, il y aura beaucoup de demandes pour les services de garde d'enfants.

Depuis 2014, le Centre canadien de politiques alternatives sonde les garderies dans les grandes villes du Canada pour collecter des données. David Macdonald y travaille comme économiste. Photo : Centre canadien de politiques alternatives

Est-ce que l’Alberta aura assez de garderies pour répondre à cette demande? La province prévoit d’ajouter au moins 42 500 places au cours des cinq prochaines années. Il y en a environ 147 000 actuellement.

L'accord du programme de garde d'enfants de la province avec le gouvernement fédéral prévoit d'ailleurs un investissement de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans.

Les auteurs du rapport du Centre canadien de politiques alternatives, David Macdonald et Martha Friendly, estiment cette année comme décisive et la transformation du système comme historique.

Pendant longtemps la garde d’enfants au Canada a été vue comme une sorte de courtepointe sans approche pancanadienne, sans politique nationale et sans rôle significatif pour le gouvernement fédéral.

