Pavillon de médecine vétérinaire : La Pocatière demande une rencontre avec le ministre

La mobilisation se poursuit à La Pocatière, alors que le maire Vincent Bérubé, demande de rencontrer le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, rapidement pour s'assurer que La Pocatière a été considérée pour être la ville d'accueil du nouveau pavillon de médecine vétérinaire de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Radio-Canada révélait vendredi que le ministre André Lamontagne indiquait que le pavillon ne serait pas installé à La Pocatière. Le ministre expliquait plutôt que le pavillon serait vraisemblablement installé à Rimouski puisque son aménagement émane d'un partenariat entre l' UQARUniversité du Québec à Rimouski et l'Université de Montréal (UdeM).

Dans un communiqué, publié en partenariat avec la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, Vincent Bérubé suggère que l'option de La Pocatière serait un site de choix pour l'implantation de ce pavillon puisqu'en plus d'avoir de l'espace disponible pour l'ajout d'infrastructures physiques, l'institution pourrait profiter de la présence de partenaires extrêmement intéressants et bien implantés dans le milieu, notamment l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et le Cégep de La Pocatière.

La Ville de La Pocatière souhaite s'assurer que le ministre a considéré sa ville dans le choix de l'emplacement du futur pavillon de médecine vétérinaire de l'UQAR. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Toujours par communiqué, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, diplômé en médecine vétérinaire et ancien directeur de l'ITA, André Simard, souligne que l' UQARUniversité du Québec à Rimouski a déjà une expertise reconnue en ce qui concerne le déploiement de l'enseignement universitaire hors du campus de Rimouski.

Il est impératif que les petites communautés soient considérées lors de ces "décentralisations" plutôt que de penser d'office aux capitales régionales , poursuit-il.

Plus de détails à venir...