Cinémas québécois, autochtone, français et marocain seront à l’honneur lors du 23 e Festival du film de l’Outaouais (FFO). Au total, plus de 75 films issus de 23 pays seront projetés lors de l'événement, qui se déroulera du 2 au 10 juin prochain et sera présidé par la comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe.

Projeté en avant-première, le film français Maison de retraite, mettant en vedette Gérard Depardieu et Kev Adams, donnera le coup d’envoi aux festivités le 2 juin.

Le long métrage raconte l’histoire de Milann qui, pour éviter la prison, doit effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Au fil des semaines, il découvre que l'établissement arnaque ses pensionnaires et décide d'organiser une grande évasion.

Le 3 juin, les courts métrages Cocotte d’Hélène Théberge et Ouroboros réalisé par Maxime Le Flaguais seront présentés avant Les tricheurs de Louis Godbout.

Avec comme têtes d’affiche Christine Beaulieu, Benoît Gouin et Steve Laplante, Les tricheurs met en scène un couple jouant au golf avec un de leurs amis. Or, un golfeur charismatique (Alexandre Goyette) viendra secouer l’harmonie du trio.

Pour sa part, l’auteur-compositeur-interprète Robert Charlebois présentera Charlebois à Ducharme le 4 juin, dans lequel il donne un concert hommage à l'auteur et parolier Réjean Ducharme, décédé en 2017.

Pas d’chicane dans ma cabane sera projeté en présence de la réalisatrice Sandrine Brodeur-Desrosiers et des acteurs principaux, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant. Il prendra ensuite l’affiche au Québec le 10 juin.

Cinéma autochtone et marocain

Le FFOFestival du film de l'Outaouais présentera par ailleurs les deux premiers épisodes de la série autochtone Pour toi Flora, réalisée par la Gatinoise Sonia Bonspille-Boileau.

Un hommage sera également rendu à la cinéaste Alanis Obomsawin. Cette dernière viendra présenter ses plus récents films, Hommage au sénateur Murray Sinclair (2021) et Jordan River Anderson, le messager (2019).

Le 23e Festival du film de l'Outaouais (FFO) rendra hommage à la cinéaste Alanis Obomsawin. Photo : Getty Images / Larry Busacca

Le cinéma marocain sera lui aussi mis de l’avant, notamment avec la visite du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch et de l’actrice et cinéaste Maryam Touzani, originaire du Maroc. Ces derniers présenteront leurs films respectifs, dont Les chevaux de Dieu (2012), Haut et fort (2021), et Aya va à la plage (2015).

Ciné-parc et voitures mythiques

Un ciné-parc sera érigé à Papineauville pour y projeter gratuitement les films de trois cinéastes québécois disparus: Jean Marc Vallée (C.R.A.Z.Y. et Café de Flore), Jean Claude Lauzon (Un zoo la nuit, Léolo et Lauzon Lauzone) ainsi que Jean-Claude Lord (Station nord et La Grenouille et la baleine).

Le long métrage québécois Au revoir le bonheur y sera lui aussi présenté.

De plus, le festival organisera un convoi de voitures de collection ayant marqué le cinéma, tels que la Dauphine Renault de Maman est chez le coiffeur, le camion dans Les triplettes de Belleville et la Renault 5 dans Les visiteurs.

