Trois décès attribuables à la COVID-19 de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre total de victimes depuis le début de la pandémie se chiffre maintenant à 431.

Trois patients sont traités aux soins intensifs sur les 52 hospitalisations rapportées.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) signale la présence de 601 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui représente une baisse d’une cinquantaine de cas.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) de la région compte 23 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par un test PCR et 8 cas autodéclarés.

Au Québec, on compte neuf hospitalisations de moins, mais 35 décès supplémentaires.