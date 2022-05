Simon Rousseau devient le nouveau directeur général de la Ville de Gatineau

Le conseil municipal de la Ville de Gatineau a approuvé à l'unanimité la nomination de Simon Rousseau à titre de nouveau directeur général. Il s'agit d'un retour en Outaouais pour M. Rousseau, qui a été directeur du service des loisirs et des sports de Gatineau entre 2004 et 2011.

Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de directeur général de la Ville de Lévis, l'une des 10 plus grandes villes au Québec. L'homme de 50 ans venait d'ailleurs d'y signer une prolongation de contrat.

J'ai beaucoup apprécié mon passage à Gatineau et j'ai un désir profond de faire avancer la Ville. C'est aussi une décision familiale ultimement, parce que mon plus jeune, Alex, va commencer à étudier à l'Université d'Ottawa et ma conjointe vient de Gatineau, a-t-il expliqué.

Lors du conseil municipal spécial, mardi matin, la mairesse France Bélisle a affirmé que le nouveau directeur général représente un équilibre entre une personne qui a vision pour notre ville et quelqu'un qui est aussi capable d'être collé sur le terrain pour comprendre la réalité afin de la mettre en œuvre dans chacun des services .

Je veux que le col bleu comprenne que ce qu'il fait c'est important et c'est associé à une vision qu'on a. Avant de lancer tout chantier au sein de l'administration, je veux m'assurer que la base est solide , a déclaré M. Rousseau en point de presse.

Du pain sur la planche

Le nouveau plus haut fonctionnaire gatinois a signé une entente de 7 ans qui lui rapportera 290 000 dollars par exercice financier. La Ville de Gatineau se garde une option de mettre fin au contrat après 4 ans et demi si M. Rousseau n'atteint pas ses objectifs de performance.

On sait qu'à Gatineau, on a des recommandations qui datent de 2016 qui n'ont toujours pas été mises en œuvre. On se donne 6 mois pour développer des objectifs et M. Rousseau viendra présenter ses résultats à la fin de l'année , a souligné Mme Bélisle.

Rappelons que la relation entre la Ville de Gatineau et sa précédente directrice générale, Marie-Hélène Lajoie, s'est terminée abruptement en 2021. Cette dernière a mis en demeure l'administration municipale, estimant avoir été visée par une tentative de congédiement déguisé et abusif par l'ancien maire, Maxime Pedneaud-Jobin.

Mme Lajoie recevra des centaines de milliers de dollars par année jusqu'en 2024 dans le cadre de l'entente à l'amiable conclue pour mettre fin à ce litige.

Luc Bard occupe actuellement le poste de directeur général de façon intérimaire. Ce dernier doit rencontrer M. Rousseau cette semaine afin de procéder à la passation des responsabilités qui viennent avec cet emploi.