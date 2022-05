Moule zébrée : Bleu Massawippi accuse Sainte-Catherine-de-Hatley de ne pas faire sa part

L'organisme oeuvre à limiter la prolifération ce mollusque envahissant, notamment par le biais de plongées sous-marines depuis le début du printemps. La directrice générale de Bleu Massawippi, Michèle Gérin, soutient que l'organisme tente depuis longtemps de sensibiliser la Municipalité à la problématique de sa descente publique municipale.

Cela fait des années qu'on essaie de dire à la Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley que la descente publique est un vecteur de contamination. On sait qu'il y a plusieurs descentes illégales, parce que c'est un règlement de laver son bateau avant de descendre dans le lac Massawippi.

Or, la Municipalité ne vérifie pas si les embarcations ont bel et bien été nettoyées ou si les plaisanciers restent uniquement sur un même plan d'eau. Elle a plutôt choisi de limiter l'accès aux résidents de Sainte-Catherine-de-Hatley qui ont une preuve de propriété d'un bateau. Ces derniers peuvent obtenir une clé de la municipalité pour accéder à la descente, qui est protégée par une clôture cadenassée.

Michèle Gérin soutient que cette méthode ne fonctionne pas, et qu'il faut hausser la surveillance pour prévenir la présence de personnes non autorisées.

« On a tout fait, on a mis des caméras de surveillance avec la collaboration de Sainte-Catherine, mais il n'y a jamais rien de plus qui se fait que de mettre un [cadenas] avec une clé qui se promène partout. »