Une adaptation théâtrale de « Citizen Kane »

La compagnie de théâtre de Québec, La Trâlée, a choisi d’adapter un monument du cinéma pour la formule des 5 à 7 à La Bordée, de retour ce mois-ci. Après le succès remporté par ce concept en août dernier, le public a de nouveau l’occasion de profiter d’un menu convivial et gourmand composé d’une pièce d’une heure, d’une consommation et d’un léger goûter. Avec Citoyen K, le public est invité à plonger dans le théâtre d’objets.

Ces 5 à 7 se déroulent au beau milieu de la salle de répétition de La Bordée. 60 personnes peuvent y participer et prendre place, soit dans de petits gradins ou autour d’une table, en formule cabaret.

La compagnie de Québec La Trâlée qui propose « Citoyen K », une adaptation d'un film culte d'Orson Welles. Photo : Radio-Canada

Les 6 comédiens entrent en scène. Ils tourbillonnent autour de 4 grandes tables où l’action se déploie en faisant apparaître toujours plus de personnages sous les traits de divers objets. Ici, une plume et des fleurs pour personnifier des dames. Là, une plante verte pour évoquer un personnage secondaire.

C'est comme un casting d'objets , explique la metteuse en scène Lorraine Côté qui en est à sa troisième collaboration avec La Trâlée, après Rashomon et Richard III.

Divers objets représentent toute une galerie de personnages dans «Citoyen K» Photo : Nicola-Frank Vachon

Assez vite on a trouvé que les lampes, c’est intéressant pour Kane vu que c’est un gars qui veut, qui est brillant, qui prend de la place et qui éblouit tout le monde. Et là, on pouvait prendre des lampes de formats différents. On pouvait le faire vieillir. Alors on s’est dit: "l'enfant, ça va être l’ampoule". Évidemment le portefeuille, c'est l'homme riche , de décrire la metteuse en scène.

Adaptation

Le comédien Nicola Boulanger a coécrit avec les autres membres de la distribution et Lorraine Côté, cette adaptation du film culte qu’est Citizen Kane.

C'est un très grand film. C'est une histoire qui est absolument fascinante. C’est une histoire qui réussit en ne parlant que d'une seule personne, à finalement parler de toute une société. Je trouve ça hallucinant qu'un film qui a plusieurs décennies soit encore autant d'actualité. Je trouvais ça d'autant plus intéressant de ramener ça avec le théâtre d'objets, qui est une forme plus contemporaine et théâtrale , commente-t-il.

Une scène de la pièce «Citoyen K» Photo : Nicola-Frank Vachon

La vie d'un riche homme d'affaires

La pièce, tout comme le film d’Orson Welles, raconte la vie de Charles Foster Kane, un riche homme d'affaires qui évolue notamment dans le monde de l’édition.

On part de sa mort, puis on revient dans le temps. On va voir sa petite enfance, époque où il était très pauvre avant d’hériter d’une colossale fortune en or qui va changer tout le cours de son existence. Ça va lui permettre d’acheter des journaux. Il va s’intéresser aux médias et à l’opinion publique. Par la bande, il va finir par s’intéresser forcément à la politique. On va le voir aussi avec ses épouses, sa vie sentimentale , énumère Nicola Boulanger.

Il faut qu'il fasse un numéro comme dans le film , renchérit Lorraine Côté. Dans le film, ça commence avec un reportage filmé sur Kane. Et là, le rédacteur en chef dit: Bien là, faut se donner un défi plus intéressant! Il faut trouver ce que veut dire Rosebud .

L’équipe de La Trâlée fera vivre, avec toute sa créativité, cette histoire enlevante jusqu’au 21 mai, à La Bordée. Les billets pour ces 5 à 7 sont au coût de 20 $ l’unité.