Sophie Roy, nouvelle directrice générale du SPVM, confiante devant les défis

Sophie Roy, directrice générale par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et première femme à occuper le poste, a de nombreux défis qui l’attendent : la hausse de la violence armée dans la métropole, la rétention du personnel et la diversité au sein des forces de l'ordre en font partie.

En poste depuis moins d’une semaine, Sophie Roy assure conserver la même mission que durant ses 34 années au SPVMService de police de la Ville de Montréal : servir et protéger .

On est dans la continuité. C’est un peu pour ça que j’ai pris l’intérim. Je connais l’ensemble des enjeux qu’il y a pour la population montréalaise.

La ville et la criminalité, cependant, semblent changer depuis quelques mois. Notamment, les violences armées impliquant des jeunes sont très récurrentes à Montréal et ne cessent d'augmenter. Mais la nouvelle directrice générale du SPVMService de police de la Ville de Montréal se veut rassurante.

Montréal, il faut toujours le rappeler, demeure une ville sécuritaire, reconnue pour sa qualité de vie, un endroit où on peut vivre en sécurité , dit-elle en entrevue à Patrick Masbourian, à Tout un matin, sur les ondes de Radio-Canada.

« Est-ce qu’on a assez d’effectifs? [...] Il n’y a pas de crainte là-dessus. On a ajouté des effectifs en matière de violence par armes à feu, des équipes y sont dédiées, mais c’est vraiment l’ensemble du SPVMService de police de la Ville de Montréal qui travaille là-dessus. » — Une citation de Sophie Roy, directrice générale du SPVM par intérim

Des postes permanents ont donc été ajoutés pour la lutte contre la violence armée et le SPVMService de police de la Ville de Montréal travaille en collaboration avec des équipes provinciales, comme la stratégie policière Centaure, qui vise à neutraliser le trafic d'armes à feu et autres activités criminelles, précise-t-elle.

Démissions et départs à la retraite nombreux

Pourtant, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, ainsi que le prédécesseur de Mme Roy, Sylvain Caron, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la rétention du personnel et le manque d’effectifs. Une vingtaine de policiers ont démissionné du SPVMService de police de la Ville de Montréal en janvier et en février 2022. En 2021, 40 d’entre eux avaient déjà quitté les rangs.

Et c’est sans compter les départs à la retraite, qu’on peut estimer à environ 200 par année, estime Sophie Roy. Mais attention, il y a aussi des embauches, insiste-t-elle.

En 2022 on prévoit une embauche de 220 policiers donc on arrive à peu près à 20 ressources supplémentaires, et ça, c’est au-delà des 40 ressources ajoutées contre la lutte contre la violence armée [en 2021].

« Il faut comprendre aussi qu’on est dans une génération qui est un peu plus mobile que la mienne où on faisait 34 ans au service de police. » — Une citation de Sophie Roy, directrice générale du SPVM par intérim

Donc il y a des gens qui quittent, mais aussi des gens qui arrivent. Et ça, c’est sous analyse présentement : on sait combien quittent, mais on veut aussi savoir combien arrivent avec de l’expérience policière d’autres milieux , précise-t-elle.

Et il ne s’agit pas non plus d’embaucher n’importe qui. Le SPVMService de police de la Ville de Montréal s’est donné comme mission d’affiner sa stratégie de recrutement au sein des communautés culturelles et d’augmenter la diversité dans ses rangs. On a mis en place des comités de réflexion pour avancer à ce niveau-là, explique Sophie Roy. On a aussi une campagne pour être un agent de changement au SPVMService de police de la Ville de Montréal , donc pour aller chercher encore plus d’embauche au niveau de la diversité.

Sophie Roy envisage donc son mandat avec confiance et enthousiasme, mais elle doit encore avoir sa première conversation officielle avec Martin Prud’homme, nouvellement responsable de la sécurité publique à Montréal et ex-grand patron de la Sûreté du Québec.