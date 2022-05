Importante panne des services de Cogeco en Mauricie

Environ 10 000 clients du câblodistributeur Cogeco sont sans service depuis lundi soir en raison d'un feu de broussailles qui s'est déclaré en après-midi sur le boulevard Mauricien, à Trois-Rivières. Les flammes ont endommagé de la fibre optique. Cette panne touche les services de télévision, de téléphonie et d'internet.

Un important territoire comprenant une partie de Trois-Rivières, Louiseville, Maskinongé, Saint-Léon-le-Grand, Yamachiche, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Ursule, Saint-Justin, Saint-Barnabé et Saint-Thomas-de-Caxton est concerné.

Des équipes d'Hydro-Québec ont complété la pose des deux nouveaux poteaux la nuit dernière. Nos techniciens ont pu procéder aux réparations par la suite et ont posé de nouveaux câbles dont les fibres doivent maintenant être fusionnées , a indiqué l'entreprise sur sa page Facebook.

La vice-présidente Programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion, Johanne Hinse, a expliqué que les abonnés devraient retrouver du service d'ici la fin de la journée, mardi.

« On a plusieurs équipes de fusionneurs actuellement sur place, donc le travail est débuté, mais ceux qui connaissent un peu la fibre optique, c'est un travail de minutie, c'est chirurgical. » — Une citation de Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion

De nombreux commerces sont ainsi privés de lignes téléphoniques, de connexion internet et ne peuvent effectuer de transaction par carte de débit ou de crédit.

Un établissement scolaire de Saint-Étienne-des-Grès a également dû revoir ses plans de la journée pour faire face aux difficultés techniques que cette panne occasionne.

Un intense brasier

Le brasier, dont la cause demeure inconnue, a pris naissance en bordure du chemin de fer et a ravagé six garages résidentiels.

Photo : Radio-Canada

Les flammes, d'une rare intensité, ont atteint plusieurs mètres de hauteur, ce qui a endommagé les lignes de fibre optique. Le service incendie de Bécancour est venu prêter main-forte à celui de Trois-Rivières.

Une entreprise de revêtement a dû déplacer d’urgence des moulures et des fibres de bois dans sa cour, par crainte que ces matériaux hautement inflammables prennent feu.

Avec les informations de Jacob Côté