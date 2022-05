Grippe aviaire : les mesures de quarantaine sont efficaces, selon un éleveur

Le propriétaire de Rieger Farms à Armstrong, dans l’Okanagan, Guenter Rieger, explique qu’il porte un équipement de protection individuelle (EPI) complet lorsqu’il est en contact avec ses animaux. En 25 ans d'élevage de volailles, ajoute-t-il, aucun de ses oiseaux n'a contracté le virus, grâce à une combinaison de travail minutieux et de bon sens.

Lorsque vous entrez dans le poulailler, vous utilisez des vêtements différents, des chaussures différentes, vous vous lavez les mains, vous portez des gants , énumère-t-il.

Il demande aussi aux clients qui viennent acheter des œufs de rester dans leur voiture, loin des poulaillers.

Selon lui, l'essentiel est de garder les oiseaux d’élevage à l’intérieur, loin des oiseaux sauvages, comme les oies et les canards, qui propagent le virus.

Cette mesure préventive s’inscrit d’ailleurs dans les directives de la province, qui a ordonné à tous les exploitants de volailles commerciaux possédant plus de 100 oiseaux de déplacer leur élevage à l'intérieur jusqu'à la fin de la migration printanière, en mai, pour aider à endiguer la propagation.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique (BC SPCA) encourage elle aussi le public à retirer temporairement les mangeoires et les bains pour oiseaux.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, plus de 1,7 million d'oiseaux ont été touchés en date du 5 mai 2022, dans 68 exploitations avicoles à travers le pays, la majorité se trouvant en Alberta et en Ontario. En Colombie-Britannique, 5 petits élevages ont connu des cas.

Une ampleur de propagation sans précédent

Le Dr Shayan Sharif, professeur et doyen associé au Collège vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph, rappelle que la grippe aviaire est transmise par les sécrétions nasales et orales et par les fientes des oiseaux, et qu'elle passe facilement d'une espèce d'oiseau à l'autre.

[La souche actuelle] n'est pas nécessairement plus mortelle, mais nous avons remarqué ces derniers temps qu'elle se propageait assez rapidement et que l'ampleur de sa propagation est sans précédent , s’inquiète le Dr Sharif.

Selon lui, le risque de transmission de la maladie à l’humain reste faible et la consommation de dinde, de poulet et d'œufs bien cuits demeure sans danger.

