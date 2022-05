Diminution des efforts dans la lutte contre la tordeuse des bourgeons d’épinette

L'investissement du provincial était de 55,5 millions de dollars l’année dernière. La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies ( SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies ) interviendra à l’aide de ses avions pour pulvériser l’insecticide biologique sur 625 900 hectares de zones forestières ciblées.

La superficie couverte par la pulvérisation diminuera de moitié pour la Côte-Nord passant de 88 000 hectares à 43 200 hectares.

La superficie visée pour les pulvérisations aériennes (par région) La superficie visée pour les pulvérisations aériennes (par région) Région 2022 2021 Côte-Nord 43 200 ha 88 000 ha Gaspésie-les-Îles 237 000 ha 258 600 ha Bas-Saint-Laurent 150 500 ha 241 600 ha

La plus grande partie de l’intervention de la SOPFIMSociété de protection des forêts contre les insectes et maladies se fera en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine avec 237 000 hectares. Il s’agit tout de même d’une diminution de 21 600 hectares couverts par rapport à l’année précédente.

Pour le Bas-Saint-Laurent, l'arrosage passe de 241 600 hectares à 150 500 hectares.

Selon le directeur général à la SOPFIMSOPFIM , Jean-Yves Arseneault, cette diminution de la superficie s’expliquerait entre autres par la baisse de la population de la tordeuse et aussi par la baisse de la défoliation, soit la perte des feuilles ou d’une partie d’un arbre.

C’est le reflet de la situation au niveau de la tordeuse, la défoliation, les baisses de leur population. Ce sont tous des facteurs qui entrent en ligne de compte dans la prise de décision à savoir si on va avoir un programme de protection aussi intensif en 2022, comparativement à 2021 , explique M. Arseneault.

Il ajoute que ce n’est pas parce qu’il y a une baisse de la tordeuse une année qu’elle ne reviendra pas en force l’année d’après.

On avait déjà connu sur la Côte-Nord une baisse des populations en 2017 ou aux environs. Et l’année suivante, les populations étaient revenues à des niveaux très élevés et on avait dû intensifier le programme , nuance-t-il.

La tordeuse se nourrit surtout de jeunes pousses de sapin. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La tordeuse se déplacerait vers l'ouest

Selon le directeur général du Syndicat des producteurs de bois privé du Bas-Saint-Laurent, Charles Edmond Landry, cette diminution serait attribuable au fait que les insectes auraient du travail ailleurs.

C’est sûr que le fait d'arroser depuis quatre ou cinq ans, ça a donné des résultats même si l’épidémie continue de progresser. Là, on entend dire qu’elle progresse un peu plus vers l’ouest , explique Charles Edmond Landry.

Il précise que parmi les régions qui seront touchées par les opérations d’arrosage, c’est le Bas-Saint-Laurent qui a la plus grande part de forêt privée protégée, avec 10 524 hectares.