Regina veut améliorer la propreté de ses rues

Le White Pony Lodge allie ses efforts au conseil municipal de Regina pour des rues plus propres. L’organisme à but non lucratif organise des séances de nettoyage des rues de la capitale saskatchewanaise avec des volontaires.

Pour appuyer les initiatives de la Ville de Regina, l’organisme communautaire connu pour ses patrouilles de sécurité et ses programmes de cueillette d’aiguille a lancé un projet pilote de nettoyage printanier qui se déroule le jeudi soir dans le quartier du Centre-Nord.

Quand vous vous promenez et que vous voyez un tas de déchets, c’est assez dégoûtant , explique la bénévole pour le nettoyage et présidente du conseil d’administration de l’organisme, Leah O’Malley.

« Quand on pense aux gens et aux animaux qui doivent faire face à ces déchets, on se rend compte que c’est un problème très humain, et que les humains doivent trouver une solution. » — Une citation de Leah O’Malley, bénévole pour le nettoyage et présidente du conseil d’administration du White Pony Lodge

Lors d'une séance de nettoyage, des passants voient O’Malley et ses collègues bénévoles ramasser des ordures et s'arrêtent pour s’enquérir de leur travail. Il y a de jeunes enfants qui jouent dans la ruelle, qui doivent jouer autour de ça. Et combien de parents s'inquiètent à ce sujet? , commente un homme, en regardant les piles de déchets.

« Je pense que si nous donnons tous l’exemple le plus possible, alors nous allons commencer à changer la façon dont les gens réagissent face aux choses, et peut-être aussi la façon dont les enfants voient leur propre quartier. » — Une citation de Leah O’Malley, bénévole pour le nettoyage et présidente du conseil d’administration du White Pony Lodge

La motion Collectivités propres adoptée par le conseil municipal

Le conseil municipal de Regina a, quant à lui, adopté une motion sur les collectivités propres qui augmentera le nombre de ramassages de déchets dirigés par la ville.

La motion Clean Communities comprend également des mesures plus strictes pour encadrer les décharges illégales, les déchets excessifs et les cours mal entretenues.

Les récentes réunions du conseil municipal ont envisagé la possibilité de ramasser les déchets de façon prolongée au printemps et à l’automne.

Toutefois, Leah O’Malley estime que certains quartiers pourraient avoir besoin de solutions spéciales. Par exemple, les ménages comptant plus de personnes peuvent générer plus de déchets et avoir de la difficulté à respecter les horaires actuels de ramassage des ordures.