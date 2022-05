Une date d’échéance pour la vente des Ateliers Saint-Louis à 1 $

Les personnes qui auraient un projet à proposer qui permettrait la réfection des Ateliers Saint-Louis ont désormais jusqu'à cette date pour se manifester à la Ville et pouvoir profiter de cette offre.

Le maire considère qu'il est temps que ce dossier connaisse un dénouement. Après cette date, la Ville pourrait commencer à considérer des offres de projets qui ne prévoient pas nécessairement la restauration du bâtiment.

« Ça fait plus de six ans que l'offre a été proposée et on n'a pas eu d'offres encore. Alors, une décision devrait être prise éventuellement. »