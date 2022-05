Les Philippins du Canada divisés par l’élection présidentielle de leur pays d’origine

Le fils de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos a remporté l'élection présidentielle aux Philippines et les ressortissants philippins vivant au Manitoba étaient divisés, lundi, par son accession au pouvoir.

Ferdinand Bongbong Marcos Jr. a gagné en popularité et a redoré la réputation de son nom de famille grâce à une campagne sur les réseaux sociaux ayant pour thème l’unification du pays.

Il a remporté l'élection présidentielle face à sa concurrente principale, l’ancienne vice-présidente Leni Robredo, connue pour son implication dans la promotion des droits de la personne.

La fille du président Rodrigo Duterte, Sara Duterte, a, pour sa part, été élue comme vice-présidente des Philippines.

Au Manitoba, des Philippins sont inquiets

Pour April Carandang, une résidente permanente au Canada, c’est une déception que sa favorite, Leni Robredo, n'ait pas remporté cette élection.

April Carandang a voté par la poste avec un bulletin spécial qu'elle a reçu le 28 avril dernier. Photo : Gracieuseté d'April Carandang

Je suis bouleversée, j’aurais vraiment aimé qu’elle gagne. Elle a une très bonne feuille de route, elle n’est pas corrompue et elle aime les Philippins , indique Mme Carandang, qui a voté par la poste pour la première fois depuis le Canada.

Dante Aviso, qui a vécu sous le régime de Ferdinand Marcos père pendant 14 ans, se souvient des pénuries de riz et de la corruption endémique , selon lui. Le pays était également sous la loi martiale.

Nous ne sommes pas contents que le fils et les filles du Ferdinand Marcos et du président Rodrigo Duterte mènent notre nation. C’est comme une reproduction de ce qui s’est passé en 1966 avec la montée au pouvoir de M. Marcos et en 2016 avec le président Duterte , explique-t-il.

Étudiant international à l’Université du Manitoba, Leonilo Santiago, déplore que cette élection ressuscite la dynastie Marcos.

C’est oublier l’histoire. Ça affectera toute notre génération et les générations à venir , a-t-il expliqué sur les ondes d’Information Radio de CBC, lundi.

D’autres se réjouissent de cette avance

Ils étaient nombreux à suivre la présidentielle à la télévision au Centre canadien philippin du Manitoba (PCCM), lundi soir. Beaucoup appuyaient l’élection de M. Marcos.

Lundi soir, certains sont restés tard au Centre canadien philippin du Manitoba pour suivre l'élection présidentielle à la télévision. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

On ne peut pas blâmer le fils pour les actions de son père. [Les gens] pensent que le fils est déjà un dictateur, mais il ne siège même pas encore au palais législatif , croit Tomas Recald, qui était présent jusqu’à 2 h du matin au PCCM.

Tomas Recald se réjouit de l'élection de Ferdinand Marcos Jr. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

La présidente du centre, Virginia Gayot, a aimé la campagne d’unification du pays de M. Marcos. Toutefois, elle sait que ce n’est pas tout le monde qui croit en lui.

Honnêtement, donnons-lui une chance de diriger le pays. Qui sait? Ça pourrait être bon pour le pays. Les Philippins devraient encourager n’importe quel président élu , dit-elle.

Ferdinand Marcos Jr. entrera en fonction le 30 juin pour un mandat unique de six ans.

Avec les informations Jim Agapito, Joanne Roberts et Associated Press