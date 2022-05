Sask.: le Parti vert du Canada souhaite l’abandon des petits réacteurs nucléaires

Accompagnée de la cheffe du Parti vert de la Saskatchewan, Naomi Hunter, Mme Kuttner a enjoint la province à développer des énergies vertes puisque le potentiel est grand en Saskatchewan.

Il est tellement évident pour moi que les solutions immédiates offertes par les énergies renouvelables sont vraiment ce que nous devrions faire et ne pas nous engager sur la voie du nucléaire, qui prend trop de temps [à développer] en cas de véritable urgence , climatique a-t-elle déclaré.

Mme Kuttner a ajouté que des mesures telles que le développement de l'énergie éolienne, solaire et géothermique sont nécessaires pour atteindre la carboneutralité.

Nous voyons encore et encore les supposés plans climatiques mis en avant qui impliquent des solutions qui prennent des décennies à être adoptées alors qu'en réalité nous n'avons que très peu d'années pour renverser le cours de choses.

Selon elle, il ne suffit pas d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Canada doit réduire au maximum ses émissions avant cette date pour limiter les effets du changement climatique.

Les petits réacteurs nucléaires créent des emplois

Dès 2019, la Saskatchewan a annoncé qu'elle envisageait d'élaborer un plan visant à utiliser les petits réacteurs nucléaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement de la Saskatchewan a affirmé lundi que le développement de ce type de réacteur est non seulement sûr, mais qu'il utilisera de l'uranium de la Saskatchewan, améliorera la recherche nucléaire et créera des emplois dans la construction et l'exploitation des installations.

Ce n'est pas ainsi que fonctionne une transition juste , a mentionné Mme Hunter. Les entreprises pétrolières et gazières d’ici doivent regarder ce qui se fait dans le reste du monde , a-t-elle ajouté.

En mars, quatre provinces ont annoncé une stratégie commune pour développer l’industrie nucléaire au Canada. Quatre petits réacteurs nucléaires devraient être construits en Saskatchewan entre 2034 et 2042.

